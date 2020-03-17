Мемориал "Журавли" в Кисловодске обновят в 2020 году на средства курортного сбора

ПЯТИГОРСК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ставрополья проведут реконструкцию мемориала "Журавли" в Кисловодске и благоустроят прилегающую к памятнику территорию в 2020 году на средства курортного сбора. Об этом сообщил во вторник глава региона Владимир Владимиров на странице в Instagram.

"Продолжаю рассказывать об объектах, которые обновим за счет курортного сбора в этом году. В Кисловодске это будет проект, созвучный главной дате нынешнего года - 75-летию Великой Победы. Отдаем дань памяти землякам - участникам Великой Отечественной войны и благоустраиваем мемориал "Журавли", - написал Владимиров.

По словам губернатора, территорию, прилегающую к мемориалу, планируют сделать местом отдыха горожан.

В пресс-службе городской администрации Кисловодска ТАСС сообщили, что на благоустройство мемориала направят 117 млн рублей.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.