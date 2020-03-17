Библию переведут на осетинский язык к 1100-летию крещения Алании

ВЛАДИКАВКАЗ, 17 марта. /ТАСС/. Библию на осетинском языке планируют издать в рамках празднования 1100-летия крещения Алании. Об этом сообщили в пресс-службе Владикавказской и Аланской епархии по итогам встречи архиепископа Леонида с представителями Российского Библейского общества (РБО).

"В июне 2020 года перевод книг Нового Завета и канонических текстов Ветхого Завета на осетинский язык должен быть завершен. После этого начнется <...> предпечатная подготовка", - говорится в сообщении.

Переводом занимается Институт перевода Библии совместно с Российским Библейским обществом. Переводчики и богословы работают над проектом 3,5 года.

"Это большая и сложная работа. Нужно привести к общему знаменателю две различные концепции переводов, не говоря о технической стороне вопроса - надо добиться одинакового звучания библейских терминов", - привели в пресс-службе слова директора Санкт-Петербургского отделения РБО Вадима Жижина.

Осетинский язык относится к иранской группе индоиранской ветви индоевропейских языков и является, наряду с ягнобским, одним из двух сохранившихся до нашего времени северо-восточных иранских языков. В настоящее время во Владикавказе, где проживает более половины населения Северной Осетии, лишь 10-20% осетин-первоклассников владеют родным языком.

Крещение Алании

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании, указ об этом был подписан 16 октября 2017 года. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе.

Первые аланы приняли христианство во II веке, однако массовое крещение произошло приблизительно 1100 лет назад.