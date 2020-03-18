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Власти Якутии предложили снизить стоимость авиабилетов для жителей внутри региона

В частности, это коснется маршрутов, которые связывают Якутск с центрами районов республики, где авиационное сообщение имеет безальтернативный характер
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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ЯКУТСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Якутии направили в Минтранс России предложение по распространению на внутрирегиональные перелеты механизма субсидирования, что должно позволить снизить стоимость авиабилетов для местных жителей. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель правительства Якутии Владимир Солодов.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих заявлял, что в стране намерены ввести почти 5 тыс. новых авиамаршрутов. В ближайшее время планируется запустить рейсы из Санкт-Петербурга в Хибины (город Апатиты, Мурманская область), из Хабаровска - в город Оху и поселок городского типа Ноглики (Сахалин), из Улан-Удэ во Владивосток и Новосибирск, из Читы - в Хабаровск и Иркутск. Власти субъектов РФ прорабатывают вопрос о приоритетных направлениях.

"Мы работаем в тесном контакте с Минтрансом России и уже направили наши предложения по маршрутам. Ключевые из них - это маршруты, которые связывают город Якутск с центрами районов республики, в случае, если авиационное сообщение носит безальтернативный характер. Наше предложение заключается в том, чтобы обеспечить субсидирование перевозок за счет федеральных средств внутри региона до уровня, приемлемого с точки зрения прожиточного минимума (по республике на душу населения 17.286 рублей - прим. ТАСС). Тем самым мы смогли бы обеспечить доступность авиатранспорта и добиться удешевления перевозок, а значит - увеличить пассажиропоток", - сказал Солодов.

Он отметил, что говорить, какие средства и маршруты будут осуществлены, на данный момент преждевременно. "Сейчас Минтранс России финализирует эти расчеты, потому что правила должны быть едиными и распространяться на всю территорию Дальнего Востока", - добавил Солодов.

В Якутии работает авиакомпания "Полярные авиалинии", которая охватывает 80% территории республики и выполняет рейсы по 192 направлениям - 21 регулярному межрайонному и 171 внутрирайонному маршруту. Также компании "Якутия" и "Алроса" выполняют региональные перевозки.

Теги
РоссияЯкутияДальний Восток
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