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В Сахалинской области в этом году начнут борьбу с борщевиком Сосновского

Растения будут выкапывать, выкашивать и применять против них химикаты

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 марта. /ТАСС/. Власти Сахалинской области в этом году намерены начать реализацию подпрограммы по уничтожению борщевика Сосновского на территории региона. Она разработана в рамках программы развития сельского хозяйства в области, сообщил в среду ТАСС представитель островного Минсельхоза.

Ранее Совет Федерации предложил ввести по всей России штрафы за отказ от борьбы с борщевиком. Сейчас за это наказывают только в Подмосковье. Для Сахалинской области этот вопрос актуален, так как на ее территории произрастает большое количество вредоносного растения. С каждым годом его становится только больше, от людей приходят многочисленные жалобы.

"Будет реализована подпрограмма "Локализация борщевика Сосновского на территории Сахалинской области". Мероприятия по этому направлению начнутся уже в этом году", - сообщил собеседник агентства.

По информации ведомства, бороться с борщевиком в области будут всевозможными способами. Растения будут выкапывать, выкашивать, а также применять против них химикаты. Изначально планировалось, что подпрограмма начнет действовать только с 2021 года и до 2025 года, но затем было решено сдвинуть начало ее реализации на более ранние сроки. Когда именно начнутся мероприятия по борьбе с борщевиком, пока не уточняется.

Что касается финансирования, по первоначальным подсчетам на мероприятия по борьбе с растением на пять лет было запланировано более 191 млн рублей. Но потом было решено провести дополнительное исследование, чтобы окончательно определиться с суммой. "В этом году муниципальные образования Сахалинской области должны будут подавать заявки в министерство сельского хозяйства и торговли региона на выделение им средств для борьбы с борщевиком. Деньги будут выделяться по факту", - уточнили в министерстве.

В травмпункте Южно-Сахалинска ТАСС рассказали, что ежегодно к ним поступает большое количество человек, получивших ожоги от борщевика. "Борщевик растет везде: вдоль дорог, на заброшенных земельных участках, в местах отдыха людей. Летом... выезжают на природу, ходят на прогулки, вот там-то они обычно и получают ожоги от борщевика", - прокомментировали в травмпункте.

Борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского - это крупное ядовитое травяное растение. Оно очень плодовитое и способно выживать практически в любых условиях. Ни одно культурное растение не способно вытеснить борщевик. Для человека он опасен сильными и долго заживающими ожогами, аллергией. Особенно тяжкие случаи контактов с ядовитым растением приводят к слепоте и даже смерти.

Теги
РоссияСахалинская область
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