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Курорты Северного Кавказа отменили массовые мероприятия в СКФО

Компания также проводит медосмотр сотрудников и усилила дезинфекцию помещений

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Компания "Курорты Северного Кавказа" усилила меры защиты на курортах Кавказа. Для профилактики коронавируса на курорты направлены сотрудники региональных министерств здравоохранения, усилена дезинфекция помещений, проводится медосмотр сотрудников, рассказали в среду в пресс-службе компании.

"Чтобы на курортах стало безопаснее, мы организовали выезд представителей региональных министерств здравоохранения на Архыз (КЧР) и Ведучи (Чечня). Специалисты разъяснили персоналу гостиниц, ресторанов, пунктов проката и сотрудникам компании, как препятствовать распространению коронавируса. Усилили регулярную дезинфекцию помещений и поверхностей на курорте, проводим обязательный медосмотр сотрудников, в том числе измеряем температуру, проводим круглосуточный мониторинг соблюдения предписаний, отменили массовые мероприятия", - говорится в сообщении КСК.

Как отметили в компании, на курортах также будет измеряться температура всех желающих, по громкой связи гостям будет распространяться информация о мерах предупреждения инфекции, для персонала утвержден алгоритм действий при возникновении коронавируса.

"На Северном Кавказе не зафиксировано случаев выявления коронавирусной инфекции, но мы не можем оставаться в стороне от всеобщей мобилизации и усиления мер защиты", - заключили в компании.

О компании

Акционерное общество "Курорты Северного Кавказа" было создано в 2010 году для управления проектом создания туристического кластера в Северо-Кавказском федеральном округе. Проект предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи (Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан). Осенью 2017 года КСК перешло под управление Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

О вирусе

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 190 тыс. человек, около 8 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 147 случаев инфицирования.

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