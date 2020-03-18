Лекарственное обеспечение медучреждений Дагестана проверят после жалобы жителей села

МАХАЧКАЛА, 18 марта. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Дагестана проведет проверки обеспечения больниц и медицинских учреждений республики лекарственными препаратами после обращения регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ), в который поступила жалоба от жителей горного селения Кубачи, сообщили в четверг в пресс-службе министерства.

"Минздравом Дагестана будет проведена служебная проверка по обращению ОНФ о том, что в ФАПе селения Кубачи Дахадаевского района отсутствует должное обеспечение лекарственными средствами… Служебные проверки обеспеченности лекарственными препаратами в стационарах Дагестана будут проведены… выборочно, без предупреждения, в различных населенных пунктах", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что по указанию министра здравоохранения "вопрос обеспечения медицинских организаций республики лекарственными препаратами взят на жесткий контроль с персональной ответственностью главных врачей, в чьи обязанности входит закупка медикаментов для больниц".

Как пояснили в дагестанском отделении ОНФ, жалоба об отсутствии необходимых лекарственных препаратов поступила от пациентов участковой больницы в селе Кубачи. "Они рассказали активистам ОНФ, что приобретать лекарства приходится постоянно, а в местной аптеке не всегда есть в наличии необходимые препараты. С начала года в больницу поступили только шприцы", - сказали журналистам в пресс-службе регионального отделения.

По данным ОНФ, Кубачинская участковая больница обслуживает около 30 населенных пунктов, в самом селе прописано более 3 тыс. человек.