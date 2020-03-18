Ски-пасс для приоритетного прохода на канатные дороги появился на курорте "Архыз" в КЧР

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Новый ски-пасс появился на курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии, он позволит владельцам проходить на канатные дороги через отдельные турникеты, сообщили в среду в компании АО "Курорты Северного Кавказа".

"На курорте "Архыз" в Карачаево-Черкесии теперь можно приобрести карту привилегий голд-пасс. Она дает владельцу право приоритетного прохода через турникет и возможность экономить на скидках при частом посещении горного курорта", - говорится в сообщении.

Владельцы карты также получат скидки на услуги курорта. Карта действует в течение одного сезона.

"Похожие карты действуют на большинстве горных курортов мира и пользуются популярностью у гостей, потому что дают возможность экономить время и деньги тем, кто часто там отдыхает. Со временем будем добавлять в эту систему лояльности новые предложения от наших резидентов и партнеров", - приводит пресс-служба слова генерального директора КСК Хасана Тимижева.

Курорт "Архыз" начал работать в тестовом режиме в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - действует более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры.