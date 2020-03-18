{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первые универсальные спортплощадки установят в 2020 году в двух аулах Карачаево-Черкесии

На площадках возможно проводить игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, а также воркаут-тренировки

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Первые универсальные спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и теннис построят в ауле Джегута и станице Преградной Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"По поручению Рашида Темрезова в ауле Джегута до конца 2020 года будет установлена универсальная спортивная площадка для баскетбола, минифутбола, волейбола, гандбола и тенниса с освещением и ограждением по периметру. <…> В станице Преградная в 2020 году рядом с новым спорткомплексом "Россия" будет построена универсальная спортивная площадка", - рассказали в пресс-службе о результатах приема граждан, который провел глава КЧР Рашид Темрезов в среду.

Площадь универсальной площадки будет составлять 60 на 30 метров. На площадках возможно проводить игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, а также воркаут-тренировки.

Ранее глава региона сообщил, что в Карачаево-Черкесии в 2020 году будет сделан особый упор на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Для этой цели в текущем году будет построено 35 универсальных спортплощадок, одно футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО.

Теги
Карачаево-ЧеркесияСКФО
Реклама на ТАСС
Туристический поток на Кавминводах в 2019 году увеличился на 11%
В прошлом году группу курортов посетили более 1,2 млн человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС