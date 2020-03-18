Первые универсальные спортплощадки установят в 2020 году в двух аулах Карачаево-Черкесии

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Первые универсальные спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и теннис построят в ауле Джегута и станице Преградной Карачаево-Черкесской Республики в 2020 году, сообщили в среду в пресс-службе главы и правительства региона.

"По поручению Рашида Темрезова в ауле Джегута до конца 2020 года будет установлена универсальная спортивная площадка для баскетбола, минифутбола, волейбола, гандбола и тенниса с освещением и ограждением по периметру. <…> В станице Преградная в 2020 году рядом с новым спорткомплексом "Россия" будет построена универсальная спортивная площадка", - рассказали в пресс-службе о результатах приема граждан, который провел глава КЧР Рашид Темрезов в среду.

Площадь универсальной площадки будет составлять 60 на 30 метров. На площадках возможно проводить игры в хоккей, баскетбол, волейбол, мини-футбол, теннис, а также воркаут-тренировки.

Ранее глава региона сообщил, что в Карачаево-Черкесии в 2020 году будет сделан особый упор на развитие спортивной инфраструктуры шаговой доступности. Для этой цели в текущем году будет построено 35 универсальных спортплощадок, одно футбольное поле, две площадки для сдачи нормативов ГТО.