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Туристический поток на Кавминводах в 2019 году увеличился на 11%

В прошлом году группу курортов посетили более 1,2 млн человек

ПЯТИГОРСК, 18 марта. /ТАСС/. Кавказские Минеральные Воды в 2019 году посетили более 1,2 млн человек, что на 11% больше, чем в 2018 году, сообщила в среду пресс-служба главы региона.

"Туристический поток в Ставропольский край в 2019 году составил более 1,6 млн человек, что на 12,7% больше показателя 2018 года. Кавказские Минеральные Воды посетили более 1,2 млн человек, что превышает показатель 2018 года почти на 11%", - говорится в сообщении.

Отмечается, что росту туристического потока способствовало улучшение качества оказываемых услуг, совершенствование курортной инфраструктуры, а также развитие событийного туризма.

По данным пресс-службы, плановый объем налоговых поступлений от развития сферы туризма в 2019 году ожидается в размере 1,9 млрд рублей, с превышением уровня 2018 года на 200 млн рублей.

На сегодняшний день индустрия гостеприимства края включает более 500 коллективных и специализированных средств размещения, позволяющих единовременно принимать до 50 тыс. отдыхающих.

Теги
РоссияСКФОСтавропольский край
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