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В Карачаево-Черкесии создано министерство природных ресурсов и экологии

Новое министерство образовано с целью реализации приоритетного национального проекта "Экология"

ЧЕРКЕССК, 18 марта. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов и экологии создано в Карачаево-Черкесии, указ был подписан в среду, сообщил глава республики Рашид Темрезов.

"Сегодня подписал указ о создании в структуре правительства республики Министерства природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики. Новое министерство образовано с целью консолидации наших ресурсов для более четкой и грамотной реализации приоритетного национального проекта "Экология", - написал Темрезов во "ВКонтакте".

Министерство создано после реорганизации Управления КЧР по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов, Управления охраны окружающей среды и водных ресурсов КЧР и регионального управления лесами. Исполняющим обязанности министра природных ресурсов и экологии КЧР назначен Джашарбек Узденов, который ранее занимал должность начальника Управления КЧР по охране и использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов.

"Джашарбек Борисович - опытный и грамотный управленец, который на протяжении многих лет работает в сфере сохранения природных ресурсов. Желаю ему успехов в новой должности, в деятельности, направленной на сохранение природных ресурсов, обеспечение стабильной экологической ситуации", - заключил Темрезов.

Теги
РоссияКарачаево-ЧеркесияСКФО
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