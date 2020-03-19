Ученые создадут в 2021 году первый электронный эвенкийско-русский словарь

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Ученые Якутского научного центра при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Российской академии наук создадут к февралю 2021 года первый электронный эвенкийско-русский словарь. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник института, филолог Тамара Андреева.

В конце января президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся поддержки изучения языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Минобрнауки и Минпросвещения РФ, Федеральное агентство по делам национальностей при участии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 1 мая должны проанализировать практику изучения языков в качестве родного языка в системе общего образования и дать предложения по ее улучшению.

"В феврале будущего года планируем закончить работу над словарем, - сказала Андреева, пояснив, что существуют проблемы с изданием такой литературы большими тиражами, и размещение в электронном виде делает такой словарь доступнее. - Работа будет интересна не только исследователям, но и самым эвенкам, которые хотят выучить свой родной язык".

Она отметила, что в настоящий момент 35% эвенков знают родной язык, но с ростом национального самосознания число желающих изучать его растет.

Словарь будет адаптирован для широкого использования и внедрен на сайте об эвенкийском языке, культуре и фольклоре, который в рамках проекта "Возрождение эвенкийского языка" создали лингвисты Сибирского федерального университета. В словарь войдет 30 тыс. эвенкийских слов, в том числе и заимствованные из языков других народов Сибири и Севера. Андреева добавила, что с помощью словаря можно будет изучать заимствование и взаимодействие эвенкийского языка с языками других народов, а также различные говоры эвенков.

Эвенки - коренной малочисленный народ Севера. Всего в мире проживают порядка 77 тыс. эвенков, из них около 40 тыс. - в России. В Красноярском крае эвенки компактно проживают на севере региона на Таймыре и в Эвенкии.