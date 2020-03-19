{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ученые создадут в 2021 году первый электронный эвенкийско-русский словарь

В него войдет 30 тыс. эвенкийских слов

КРАСНОЯРСК, 19 марта. /ТАСС/. Ученые Якутского научного центра при Институте гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Российской академии наук создадут к февралю 2021 года первый электронный эвенкийско-русский словарь. Об этом сообщила ТАСС ведущий научный сотрудник института, филолог Тамара Андреева.

В конце января президент России Владимир Путин дал ряд поручений, касающихся поддержки изучения языков народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Минобрнауки и Минпросвещения РФ, Федеральное агентство по делам национальностей при участии Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока до 1 мая должны проанализировать практику изучения языков в качестве родного языка в системе общего образования и дать предложения по ее улучшению.

"В феврале будущего года планируем закончить работу над словарем, - сказала Андреева, пояснив, что существуют проблемы с изданием такой литературы большими тиражами, и размещение в электронном виде делает такой словарь доступнее. - Работа будет интересна не только исследователям, но и самым эвенкам, которые хотят выучить свой родной язык".

Она отметила, что в настоящий момент 35% эвенков знают родной язык, но с ростом национального самосознания число желающих изучать его растет.

Словарь будет адаптирован для широкого использования и внедрен на сайте об эвенкийском языке, культуре и фольклоре, который в рамках проекта "Возрождение эвенкийского языка" создали лингвисты Сибирского федерального университета. В словарь войдет 30 тыс. эвенкийских слов, в том числе и заимствованные из языков других народов Сибири и Севера. Андреева добавила, что с помощью словаря можно будет изучать заимствование и взаимодействие эвенкийского языка с языками других народов, а также различные говоры эвенков.

Эвенки - коренной малочисленный народ Севера. Всего в мире проживают порядка 77 тыс. эвенков, из них около 40 тыс. - в России. В Красноярском крае эвенки компактно проживают на севере региона на Таймыре и в Эвенкии.

Теги
РоссияАрктика сегодняЯкутияКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Петербурге отменили крестный ход детей вокруг Исаакиевского собора в Вербное воскресенье
Решение о праздновании Пасхи пока не принято, но в метрополии заявили, что будут следить за эпидемиологической ситуацией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС