В регионах Дальнего Востока вводят режимы повышенной готовности

ТАСС, 19 марта. Власти регионов Дальнего Востока вводят режимы повышенной готовности из-за угрозы распространения в России коронавируса нового типа. Как сообщили ТАСС в правительствах дальневосточных субъектов, образовательные учреждения переводятся на дистанционное обучение, а массовые мероприятия отменяются.

На Дальнем Востоке пока не зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом COVID-19.

"В Магаданской области из-за угрозы коронавируса объявлен режим повышенной готовности. Школьникам продлили каникулы, студенты СВГУ - крупнейшего вуза области - переходят на дистанционное обучение, запрещены все массовые мероприятия", - сообщили журналистам в четверг правительстве региона.

Такой же режим ввели в Сахалинской области, где принимаются все те же меры безопасности, что и в других субъектах страны, а также ряд собственных. Так, принято решение обследовать на коронавирусную инфекцию всех жителей региона с ОРВИ и всех тех, кто прилетал из других стран в течение последнего месяца. Помимо этого, в аэропорту Южно-Сахалинска проводится обязательное анкетирование въезжающих лиц, которые въезжают на территорию Сахалинской области внутренними рейсами.

В четверг также опубликовано постановление губернатора Приморья о введении режима повышенной готовности, рекомендующее организациям края ввести обследования сотрудников на симптомы заболевания, а также переводящее оперативный штаб по предупреждению завоза инфекции в круглосуточный режим работы. В Амурской области такой режим введен еще 23 января, а в среду принято решение отменить все массовые мероприятия на территории региона с числом участников более 50, как и в остальных регионах ДФО. Аналогичные режимы действуют в Хабаровском крае и Еврейской автономной области с февраля.