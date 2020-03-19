Центр медицины катастроф на Камчатке получил новый вертолет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 марта. /ТАСС/. Камчатский территориальный центр медицины катастроф получил новый вертолет Национальной службы санитарной авиации. На борту новой машины пациентам может быть оказана высокотехнологичная медпомощь даже в сложных случаях. Об этом сообщается на официальном сайте правительства региона.

В 2017 году президент России Владимир Путина заявил о необходимости о выделении 3,3 млрд рублей на развитие санитарной авиации в России. В этот же год Камчатский край вступил на условиях софинансирования в программу поддержки санавиации, разработанную Минздравом России. Тогда губернатор края Владимир Илюхин говорил о том, что власти региона крайне заинтересованы в реализации лизинговой программы на приобретение вертолетов Ми-8 со специальными модулями для оказания скорой медицинской помощи.

"Новый вертолет Ми-8АМТ уже прибыл в регион и в ближайшее время будет задействован в выполнении санитарных рейсов Камчатского центра медицины катастроф. Наличие этого борта дает дополнительную возможность оказать экстренную помощь населению в отдаленных и труднодоступных районах края", - приводятся в сообщении слова министра здравоохранения Камчатского края Елены Сорокиной.

Воздушное судно полностью оснащено современным оборудованием, которое позволяет проводить в полном объеме весь комплекс реанимационных мероприятий, инфузионную терапию, следить за всеми жизненными показателя пациента, перевозить больных, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также детей, включая младенцев с первого дня жизни.

На Камчатке на развитие санитарной авиации в 2019 году было направлено более 420 млн. Из федерального и краевых бюджетов. В прошлом году специалисты территориального центра медицины катастроф выполнили 421 вылет. Ими были эвакуированы 499 человек, в том числе 53 ребенка.

Пять из одиннадцати муниципальных районов края не имеют наземного сообщения с краевым центром. Нуждающиеся в экстренной медицинской помощи пациенты доставляются в лечебные учреждения края на вертолетах Ми-8 и Ми-8МТ.