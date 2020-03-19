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Эксперт: борщевик пока не опасен для Приморья, но в зоне риска Сахалин и Камчатка

По словам директора Ботанического сада-института ДВО РАН Павла Крестова, распространению этого растения мешают флорам и климат Приморья

ВЛАДИВОСТОК, 19 марта. /ТАСС/. Дикие растения и климат Приморского края стали непреодолимым препятствием для распространения опасного растения борщевика, который становится все большей проблемой для других регионов России, в том числе на Дальнем Востоке. Об этом ТАСС рассказал директор Ботанического сада-института ДВО РАН Павел Крестов.

Ранее Совет Федерации предложил ввести по всей России штрафы за отказ от борьбы с борщевиком, вытесняющим местные растения и причиняющим неудобства жителям. Сейчас за это наказывают только в Подмосковье.

"Борщевик Сосновского, с которым сейчас борются в центральной России, родом из регионов Кавказа и Турции, где он входит в естественную очень древнюю флору и не приносит такого вреда. В Приморье тоже есть своя не менее древняя естественная флора, которая не дает распространенным на побережье Тихого океана двум видам местных борщевиков - Меллендорфа и пушистого - занять какое-то большое пространство. Также в Приморском крае зимой нет большого снежного покрова, который в других местах защищает землю от промерзания и сохраняет корневища этого растения. Чего нельзя сказать о Сахалине и Камчатке", - рассказал Крестов.

По его словам, борщевик Сосновского завозили в Россию из южных регионов как силосную культуру для кормления крупного рогатого скота. Позже оказалось, что он начал вытеснять растения природной североевропейской флоры и захватывать их жизненное пространство. Флора Европейской части России, которая сформировалась всего 10 тыс. лет назад, оказалась не готовой сопротивляться натиску борщевика Сосновского, в отличие от древних дальневосточной и кавказской флор, которые насчитывают миллионы лет эволюции.

"Он сам по себе цветет один раз в жизни и, дав плоды, отмирает, оставляя множество семян, которые распространяются на большие расстояния. И второй основной фактор, позволяющий ему выживать в европейских условиях, это большой снежный покров, который мы также наблюдаем на Сахалине и Камчатке. И хотя в этих двух регионах флора также достаточно устойчива, когда происходит нарушение почвы, скажем при лесных пожарах или массовых вырубках - борщевик способен заселять такие участки", - пояснил эксперт.

Власти Сахалинской области в этом году намерены начать реализацию подпрограммы по уничтожению борщевика Сосновского на территории региона. Она разработана в рамках программы развития сельского хозяйства в области. Растения будут выкапывать, выкашивать, а также применять против них химикаты. Изначально планировалось, что подпрограмма начнет действовать только с 2021 года и до 2025 года, но затем было решено сдвинуть начало ее реализации на более ранние сроки.

 

Теги
РоссияПриморский крайКамчатский крайСахалинская областьДальний Восток
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