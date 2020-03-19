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РГО исследует воздействие глубоководных погружений на человека в Голубом озере КБР

Водолазы спускаются под воду под наблюдением врачей, которые делают замеры их давления, обследуют сердце и работу дыхательной системы до и после погружения

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) проводит масштабную исследовательскую экспедицию на Голубых озерах в Кабардино-Балкарии (КБР). Для участия в ней в республику прибыли 50 специалистов ЦПИ РГО и Военно-Медицинской академии им. С.М Кирова, целью экспедиции является исследование воздействия глубоководных погружений на организм человека и набор опыта погружения и исследования глубины с помощью обитаемого аппарата и робота, сообщила ТАСС пресс-секретарь Центра Марина Давыдова.

Географическое расположение, погодные условия и глубина Голубого озера (оно признано вторым по глубине карстовым озером в мире, максимальная глубина озера составляет 279 метров) создают для исследователей практический лабораторные условия. Открытый период экспедиции проводится с 17 по 23 марта и включает работу с оборудованного берега в незамерзающем карстовом озере.

"Центр подводных исследований РГО проводит на Голубом озере, расположенном в Черекском районе Кабардино-Балкарии, масштабную исследовательскую экспедицию. В настоящее время на месте работают 50 специалистов: водолазы, медики, техники, пилоты обитаемых и необитаемых аппаратов. Главной целью водолазной группы является погружение на разные глубины озера с для выявления воздействия таких погружений на организм человека", - рассказала Давыдова.

Водолазы спускаются на 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90 и 100 метров под наблюдением врачей, которые делают замеры их давления, обследуют сердце и работу дыхательной системы до и после погружения. "Сначала погружения велись в "сухом" режиме - в нашей барокамере, которая тоже привезена сюда. Теперь перешли к этапу погружений в открытой воде. Таким образом, набирается опыт и статистика погружений для дальнейшей разработки научно обоснованных рекомендаций для подводных погружений", - добавила она. В экспедиции участвуют как штатные водолазы и врачи ЦПИ РГО, врачи Военно-Медицинской академии и волонтеры.

Отдельная программа у инженерно-технической службы, которая доставила в КБР обитаемый и необитаемый глубоководные аппараты, на которых также совершают многократные погружения, исследуя как возможности техники, так и сам водоем. Такие экспедиции полезны и для операторов этих аппаратов, которые нарабатывают опыт пилотирования, считают эксперты. В составе экспедиции есть школьники - это выпускники образовательной программы ЦПИ "Океанавтика", разработавшие своего подводного робота, которого также будут погружать в воду Нижнего Голубого озера, тут пройдут его ходовые испытания.

Голубые озера в КБР

Голубые озера - группа из пяти карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее голубое озеро (Цирик-Кел) и Верхние голубые озера (в том числе Сухое и Секретное). Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде озера сапфирово-голубой цвет, оно признано вторым по глубине карстовым озером в мире (максимальная глубина озера составляет 279 метров). Первое масштабное изучение Голубого озера специалисты ЦПИ РГО провели в 2016.

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