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Энергетики Ингушетии обеспечат электричеством 70 семей в новостройках

Стоимость работ оценивается в 1,5 млрд рублей

МАГАС, 19 марта. /ТАСС/. Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ" - "Ингушэнерго" обеспечат электроэнергией более 70 семей, которые проживают в новостройках в сельского поселения Яндаре в Ингушетии. Расчетная стоимость работ - 1,5 млн рублей, сообщили в четверг в пресс-службе энергокомпании.

"Основной объем - 80% работ - специалисты уже завершили. Установлен трансформатор и 70 железобетонных опор, смонтирован 1,5 км из необходимых 5 км самонесущего изолированного провода. Совсем скоро 70 семей смогут забыть о перепадах напряжения и аварийных отключениях, а более 200 жителей - переехать в новые дома или приступить к строительству", - сказали в пресс-службе.

Линии электропередачи, проложенные новоселами самостоятельно - используя деревянные колышки, железную арматуру и вилы, оказались не способны обеспечить качественное электроснабжение. Напряжение у потребителей не поднималось выше значений в 60-70 Вольт, строительство новостроек остановилось.

"Мы оказались в сложной ситуации. Данный вопрос относится к компетенции муниципалитета, но для бюджета небольшого населенного пункта - сумма неподъемная. Расходы на электрификацию поделили - администрация поселения предоставила материалы для строительства, мы взяли на себя покупку трансформатора и проведение полного цикла работ", - приводит пресс-служба слова руководителя филиала "Ингушэнерго" Адам Цечоев.

"Россети" в Ингушетии реализует инвестпрограмму по развитию энергоснабжения республики на период 2016-2022 годов стоимостью более 1,2 млрд рублей. Большая часть финансирования направлена на реконструкцию и техническое перевооружение распределительных сетей.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
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