Около 75 млн рублей направят на реставрацию храма X-XI веков в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют направить на реставрацию Зругской церкви Х-ХI веков в горном Алагирском районе 74,9 млн рублей. Ожидается, что работы начнутся в 2020 году и завершатся до ноября 2021 года, сообщили в материалах электронного аукциона, размещенного на сайте госзакупок.

"Наименование объекта закупки - объект культурного наследия федерального значения "Здание Зругской церкви, средние века", проведение реставрационных работ. Объем финансирования - 74,9 млн рублей рублей. Источник финансирования - бюджет Республики Северная Осетия - Алания", - говорится в конкурсной документации. Уточняется, что реставрационные работы должны быть завершены до ноября 2021 года, заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 27 марта.

В сентябре 2019 года ТАСС сообщал, что реставрацию Зругского храма планируется провести в рамках подготовки к празднованию 1100-летия крещения Алании.

Памятник расположен в урочище Зруг в Алагирском районе Северной Осетии на высоте 2122 м над уровнем моря на древнем перевальном пути в Закавказье. Значительная часть холма, на котором в средневековье был возведен храм, осыпалась в сторону реки Зругдон. Постепенно со склоном обрушились все своды и половина стен памятника, уцелела алтарная часть. Зругский храм интересен сохранившимися остатками росписей XII века, а также наличием фрагментов

Президент РФ Владимир Путин распорядился на государственном уровне отпраздновать в 2022 году 1100-летие крещения Алании. К годовщине подготовлен ряд мероприятий. В частности, планируется открытие храма святого Александра Невского, который станет крупнейшим в северокавказском регионе. Также запланировано провести реставрацию ряда объектов культурного наследия на территории республики.