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Минифильм о курорте "Эльбрус" признан лучшим видеороликом регионов России

Он был представлен на международной туристической выставке MITT-2020

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Минифильм "Один день из жизни курорта Эльбрус", сделанный в Кабардино-Балкарской Республике, победил в конкурсе "Лучший видеоролик региона России". Ролик был представлен министерством курортов и туризма КБР на международной туристической выставке MITT-2020, сообщает в четверг АО "Курорт Эльбрус".

"Минифильм, рассказывающий о работе АО "Курорт Эльбрус", был представлен на конкурс министерством курортов и туризма КБР. Несмотря на то, что международная выставка, на которой должны были участвовать и представители туристической и курортной индустрии КБР, отменилась из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, конкурс видеороликов был успешно завершен. Голосование проходило на официальном сайте MITT, автор ролика - Магомед Кумыков, заказчик - АО "Курорт Эльбрус", - говорится в сообщении в Instagram.

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"ЛУЧШИЙ ВИДЕОРОЛИК РЕГИОНА РОССИИ"-2020 - О КУРОРТЕ ЭЛЬБРУС⠀ ⠀ Видео "Один день из жизни курорта Эльбрус" победило в конкурсе "Лучший видеоролик региона России", который проводился в рамках международной туристической выставки MITT-2020.⠀ ⠀ ⠀ Минифильм, рассказывающий о работе АО "Курорт Эльбрус", был представлен на конкурс Министерством курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики. Несмотря на то, что международная выставка, на которой должны были участвовать и представители туристической и курортной индустрии КБР, отменилась из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, конкурс видеороликов был успешно завершён. Голосование проходило на официальном сайте MITT. Автор ролика - Магомед Кумыков, заказчик - АО "Курорт Эльбрус".⠀ ⠀ Благодарим всех, кто проголосовал за наше видео - теперь ещё больше зрителей увидят своими глазами, как работает всесезонный туристическо-горнолыжный комплекс на склонах главной вершины Европы, Эльбруса.

Публикация от Курорт Эльбрус (@resort_elbrus)

Ролик рассказывает о работе курорта изнутри.

На сегодняшний день курорт работает в прежнем режиме. "Горнолыжные трассы открыты для катания", - отмечают в компании.

Курорт "Эльбрус" располагает 15,4 км обустроенных горнолыжных трасс и семью подъемниками. В 2015 году там была построена третья очередь гондольной канатной дороги, которая стала самой высокогорной в Европе, достигая отметки 3847 м. Горные районы притягивают любителей активного отдыха, а Эльбрус, самая высокая вершина Европы (5642 м), популярен как круглогодичный курорт.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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