Минифильм о курорте "Эльбрус" признан лучшим видеороликом регионов России

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Минифильм "Один день из жизни курорта Эльбрус", сделанный в Кабардино-Балкарской Республике, победил в конкурсе "Лучший видеоролик региона России". Ролик был представлен министерством курортов и туризма КБР на международной туристической выставке MITT-2020, сообщает в четверг АО "Курорт Эльбрус".

"Минифильм, рассказывающий о работе АО "Курорт Эльбрус", был представлен на конкурс министерством курортов и туризма КБР. Несмотря на то, что международная выставка, на которой должны были участвовать и представители туристической и курортной индустрии КБР, отменилась из-за ограничительных мер по предотвращению распространения коронавируса, конкурс видеороликов был успешно завершен. Голосование проходило на официальном сайте MITT, автор ролика - Магомед Кумыков, заказчик - АО "Курорт Эльбрус", - говорится в сообщении в Instagram.