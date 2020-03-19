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Анатомический музей с возможностью 3D-просмотра откроют в медуниверситете Дагестана

Для музея оборудовано новое здание

МАХАЧКАЛА, 19 марта. /ТАСС/. Дагестанский государственный медицинский университет (ДГМУ) откроет Анатомический музей им. Николая Курдюмова с большим количеством натуральных анатомических препаратов и возможностью 3D-просмотра. Для музея оборудовано новое здание, сообщила в четверг журналистам пресс-служба ДГМУ.

"В пятницу, 20 марта, в Дагестанском государственном медицинском университете состоится открытие Анатомического музея. Ранее музей располагался на кафедре анатомии человека ДГМУ. Сейчас для него оборудовано отдельное здание, оснащенное необходимой мебелью и оборудованием, в том числе и мультимедийным", - говорится в сообщении.

Отмечается, что музей, который "носит имя профессора Николая Курдюмова, руководившего кафедрой анатомии Дагестанского государственного медицинского института в течение 44 лет, позволит использовать уникальный набор высокоинформативного и познавательного натурального анатомического материала в процессе обучения". "Достоверность демонстрации дополнена возможностями современных методов визуализации, используя интернет-технологии с 3D-просмотром и доступом в информационно-образовательную среду, сравнением с данными инструментальных методов исследования", - уточняется в тексте.

Музей располагает, в том числе, большим количеством натуральных анатомических препаратов, изготовленных "методами полимерного бальзамирования, приобретающими в последние годы наибольшую популярность в обучении". "Эти препараты высокоэффективны при демонстрации и могут изучаться в условиях музея как визуально, так и через мануальный контакт, десятилетиями сохраняют естественный цвет и форму, взаимное пространственное расположение органов. Использование таких препаратов является востребованным и привлекательным для освоения анатомии человека, топографической анатомии с оперативной хирургией и других дисциплин", - отметили в пресс-службе.

В рамках открытия музея состоится также Всероссийская научно-практическая конференция "Анатомия в медицинском вузе: история, современность и перспективы" и заседание учебно-методической комиссии по дисциплине "Анатомия" научно-образовательного медицинского кластера Северо-Кавказского федерального округа с участием председателя комиссии по анатомии и антропологии координационного совета Минобрнауки РФ в области образования "Здравоохранение и медицинские науки" профессора Владимира Николенко.

О вузе

ДГМУ основан в 1932 году как Дагестанский медицинский институт. Сейчас вуз - это крупный учебный, научный и лечебный центр, в структуру которого входят пять факультетов, достаточно крупная собственная база для фундаментальных и параклинических дисциплин, широкая сеть клинических баз всех профилей (более 55), 76 кафедр, Научно-исследовательский институт экологической медицины, симуляционно-аккредитационный центр, консультативно-диагностическая поликлиника, медицинский колледж, научная медицинская библиотека, спортивный комплекс и издательско-полиграфический центр.

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