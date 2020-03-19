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Курортный сбор в России

Парк, образованный 200 лет назад, благоустроят в Ессентуках на средства курортного сбора

На ремонт аллей, реставрацию исторических построек и строительство спортивных площадок направят порядка 90 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 19 марта. /ТАСС/. Курортный парк в Ессентуках, который был образован около 200 лет назад, будет благоустроен в 2020 году на средства курортного сбора. На ремонт аллей, реставрацию исторических построек и строительство спортивных площадок будет направлено порядка 90 млн рублей, сообщил в четверг губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

"В прошлом году сделали первый шаг по обновлению верхней части Курортного парка. В этом году работы продолжатся как верхней части, так и затронут его нижнюю часть, где планируется реставрация всех исторических построек. Отремонтируем аллеи, сделаем современное освещение. Из новинок - воркаут-зона для любителей уличной культуры и спорта и танцевальная площадка со сценой", - написал Владимиров на своей странице в Instagram.

По его словам, на все работы будет направлено около 90 млн рублей в этом году.

"Курортный парк в Ессентуках имеет почти 200-летнюю историю. Уникальный исторический колорит ему придают старинные здания и сооружения. И это важно сохранить. Однако и вдохнуть в парк новую жизнь также необходимо. Все преобразования стали возможными благодаря средствам, собранным в рамках курортного сбора", - написал глава региона.

Закон о введении курортного сбора был принят в июле 2017 года. Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент запущен в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля того же года - в Краснодарском крае, Крым отложил участие в эксперименте. В Ставропольском крае в нем участвуют 139 санаториев и 264 гостиничных комплекса Кисловодска, Пятигорска, Ессентуков и Железноводска.

Теги
Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказКурортный сбор в РоссииСКФОСтавропольский край
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