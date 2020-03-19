В Северной Осетии создано почти 100 мест в детсадах самого отдаленного района

ВЛАДИКАВКАЗ, 19 марта. /ТАСС/. Почти 100 мест в детских садах создано по нацпроекту "Демография" в самом отдаленном районе Северной Осетии - Моздокском. Об этом сообщила в четверг ТАСС министр образования и науки республики Людмила Башарина.

"По нацпроекту "Демография" в Моздокском районе открылись три пристройки к детским садам от полутора до трех лет. Два новых здания, рассчитанных на 20 мест, появились в детских садах №5 и №12 Моздока, и одно на 55 мест в детском саду №24 селения Троицкое", - сказала Башарина.

Новые современные здания оборудованы всем необходимым для комфортного пребывания детей: безопасной мебелью, игрушками, сантехникой. Строительство пристроек осуществлялось в рамках национального проекта "Демография" за счет федерального и регионального бюджетов.

В 2020 году по нацпроекту "Демография" будет построен детский сад в Беслане на 230 мест, а также четыре пристройки к дошкольным образовательным учреждениям - две во Владикавказе на 55 мест, по одной - в селении Красногор и селении Иран, обе по 20 мест.