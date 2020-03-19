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Распространение коронавируса нового типа

Режим повышенной готовности из-за коронавируса введен во всех регионах СКФО

Ранее особый режим был введен в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Чеченской Республики ввели в четверг режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса. Этот регион стал последним в Северо-Кавказском федеральном округе, перешедшим на такой режим, теперь он введен на территории всего СКФО.

Ранее особый режим был введен в Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Дагестане, Ингушетии и Карачаево-Черкесии.

"Распоряжение о введении режима повышенной готовности подписано", - сообщил ТАСС глава оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса в Чечне Шахид Ахмадов.

Ранее в четверг медики в Ставропольском крае выявили первый в регионе случай подозрения на заражение коронавирусной инфекцией. Пробы направлены на дополнительное исследование в Новосибирск, сообщил губернатор Владимир Владимиров.

"На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус. Пациент помещен на карантин под надзор медиков. Это еще не точный диагноз, он будет получен только после лабораторного исследования в ГНЦ "Вектор" в Новосибирске, материал туда направлен", - написал он на своей странице в Instagram. Владимиров отметил, что пациент недавно вернулся из зарубежной поездки.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. В России зарегистрированы 147 случаев инфицирования. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечняРаспространение коронавируса нового типа
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