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Распространение коронавируса нового типа

Выездные бригады МФЦ КБР будут обслуживать пенсионеров на дому

НАЛЬЧИК, 19 марта. /ТАСС/. Сотрудники многофункциональных центров (МФЦ) Кабардино-Балкарии (КБР) будут оказывать услуги жителям региона старшего поколения на дому по предварительной заявке для профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается в четверг на странице Минэкономразвития региона в Instagram.

"В инициативном порядке принято решение об оказании государственных услуг пожилым людям категории 60+ на дому с выездом мобильной бригады МФЦ по предварительной заявке. Вопрос согласовывается с оперативным штабом по профилактике коронавируса в КБР", - говорится в сообщении.

Во всех офисах МФЦ приняты дополнительные меры для профилактики инфекции, они обеспечены информационными, раздаточными материалами по профилактике коронавируса для сотрудников и граждан, в том числе лиц старшего поколения. На экранах в филиалах размещены и транслируются видеоролики о профилактических мероприятиях, уборка помещений будет проводится каждые два часа с применением специальных средств.

"Для персонала, взаимодействующего с большим количеством посетителей, проведены инструктажи, приобретены одноразовые средства индивидуальной защиты (маски, перчатки)", - отмечено в сообщении ведомства. Усилена работа операторов контакт-центра для дистанционного консультирования заявителей по возникающим вопросам, а гражданам рекомендуют использовать электронные сервисы получения государственных и муниципальных услуг, предварительной записи в электронную очередь для предотвращения скапливания больших масс людей.

Вопросами дезинфекции озаботились и власти города Нальчика, начав с пассажирского транспорта. "Перевозчикам рекомендовано проводить дезинфекцию салона транспорта после завершения рабочей смены, осуществлять проветривание транспорта и влажную уборку поверхностей после высадки пассажиров", - говорится в рекомендациях администрации города. Водители должны использовать антисептические средства для рук, а работники с проявлениями симптомов респираторных заболеваний не выходить на работу.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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