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75-летие Победы

Инструкторская группа из Чечни совершила марш-бросок на Байкале в честь 75-летия Победы

Они преодолела порядка 1500 км береговой линии озера Байкал

ГРОЗНЫЙ, 19 марта. /ТАСС/. Группа инструкторов Российского университета спецназа (РУС) из Чеченской Республики преодолела порядка 1500 км береговой линии озера Байкал в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РУС.

"Всего в марш-броске было задействовано девять человек, за плечами которых большой опыт работы в условиях крайнего севера. Группа преодолела порядка 1500 километров, двигаясь вдоль береговой линии. Переход осуществлялся полностью в автономном режиме. Для этого у инструкторской группы имелось все необходимое, начиная от продовольствия и заканчивая специально подготовленной техникой - снегоходами и санями, которые были модернизированы на базе Российского университета спецназа", - рассказали в пресс-службе.

Переход также стал подготовкой к большим учениям, запланированным уже в конце года в одном из арктических регионов страны, где также будут задействованы инструкторы Российского университета спецназа. "В завершении экспедиции на льду озера Байкал были развернуты флаги Российской Федерации и Чеченской Республики. Благодаря слаженной и четкой работе всего состава маршрут был пройден точно согласно намеченного графика", - добавили в университете.

Российский университет спецназа строится за счет частных инвестиций на территории более 450 га в городе Гудермесе и представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, оснащенных с использованием новейших специальных информационно-технических решений. Университет будет охватывать такие направления, как огневая, тактико-специальная, воздушно-десантная, горная подготовка, а также подготовка телохранителей и военных журналистов. Практически все эти направления будут доступны туристам и жителям Чечни. В декабре 2019 года на базе РУС открылся крупнейший в Европе аэродинамический комплекс Goodsky. Он рассчитан как на профессиональных спортсменов-парашютистов, так и любителей экстремальных видов спорта и активных развлечений.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОЧечня75-летие Победы
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