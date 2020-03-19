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Жизнь в интернете: учеба и концерты на Северном Кавказе продолжатся в режиме онлайн

В Ставрополе заработали интерактивные выставки, а в Карачаево-Черкесии можно дистанционно подать заявку на получение книги
Описание
© Shutterstock/FOTODOM

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Музеи, театры и филармонии Северного Кавказа приостанавливают работу на период распространения коронавируса в России и мире и ищут новые форматы. В онлайн-режиме с учениками также работают школы, а библиотеки приглашают читателей на свои интернет-площадки.

Готовность номер один

На территории Северо-Кавказского федерального округа сейчас нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом, но подозрение на инфицирование зафиксировано в Ставропольском крае. Пробы направлены на дополнительное исследование.

"Это еще не точный диагноз. А он будет получен только после лабораторного исследования в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, материал туда направлен", - написал в четверг на своей странице в Instagram губернатор края Владимир Владимиров.

Ставропольский пациент недавно вернулся из зарубежной поездки, власти работают с его родственниками и людьми, с которыми он контактировал. Как сообщили журналистам в краевом министерстве здравоохранения, в регионе есть все необходимое оборудование для оказания помощи возможным пациентам с коронавирусом. На Ставрополье также планируют закупить дополнительное оборудование для создания запаса.

С 23 марта до 12 апреля в Ставропольском крае будут закрыты детские сады и школы, учреждения среднего профессионального образования перейдут на дистанционный формат обучения, все массовые мероприятия будут запрещены.

Жизнь в интернете

Режимы повышенной готовности введены во всех регионах РФ. В этой ситуации на дистанционное обучение либо свободное посещение переведены школы, детские сады и вузы на Северном Кавказе. Лицей Чеченского государственного педагогического университета начал проводить дистанционные занятия с учащимися в режиме видеоконференцсвязи.

"Также учителя проводят стримы в Youtube. По некоторым предметам мы создали закрытые аккаунты в Instagram, добавили учеников и для них проводим прямые эфиры. Если после каникул ситуация сохранится, мы на 100% будем готовы проводить таким образом занятия. Для родителей это не несет затрат, нужен только хороший интернет", - рассказала ТАСС директор лицея Аза Пешхоева.

Площадкой лицея воспользовались и чеченские спасатели. Сотрудник Госпожнадзора рассказал учащимся об основных причинах возникновения пожаров, пошаговых действиях в случае их возникновения. "Первое занятие в подобном формате прошло весьма успешно. Мы довольны результатами. В период каникул планируем организовать подобные занятия во всех общеобразовательных учреждениях, где применяется видеосвязь для дистанционного обучения", - рассказал руководитель пресс-службы регионального ГУ МЧС Тимур Тайсумов.

Распространение коронавируса и усиление мер профилактики вносит коррективы и в работу других сфер. В Кабардино-Балкарии Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями с 19 марта прекратил прием больных. Поступающие пациенты будут госпитализироваться в другие медучреждения. "Меры вводятся в рамках подготовки к случаям выявления коронавирусной инфекции с целью оперативного реагирования на возможное развитие эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

В Нальчике в четверг должно было пройти очное голосования по выбору объектов для благоустройства, оно перенесено в интернет на портал "Активный гражданин". Ограничения распространились и на учреждения культуры - в Дагестане временно прекратила принимать посетителей входящая в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древняя цитадель Нарын-Кала в городе Дербенте.

Пока продолжает работу крупнейший музей округа - Краеведческий музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве в Ставрополе, где находятся два из пяти существующих в мире скелета южных слонов. "Проводим дополнительную дезинфекцию - каждый час протираем ручки дверей, моем полы, проходит проветривание помещений. Регулярно проходят обработку и сами экспонаты, смотрители четко следят за тем, чтобы посетители не прикасались руками к экспонатам", - рассказали ТАСС в администрации музея.

Культура онлайн

В городе-курорте Железноводске в Ставропольском крае культурная жизнь продолжится в интернете, все мероприятия будут транслировать на городском Youtube-канале и в социальных сетях. "Жители и гости нашего курорта смогут стать интерактивными зрителями концертов, выставок, музыкальных вечеров. Программа будет публиковаться заблаговременно в социальных сетях муниципалитета", - сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

В Карачаево-Черкесии (КЧР) на удаленный режим работы перешла Государственная национальная библиотека (ГНБ). Читатели смогут дистанционно подавать заявки на получение книг, а также пройти виртуальные экскурсии по залам библиотеки. "Можно воспользоваться информационными ресурсами главной библиотеки республики, содержащими редкие архивные документы, электронные ресурсы некоторых республиканских газет, начиная с 1938 года, сделав заявку по телефонам и по электронной почте. Сайт библиотеки также удаленно предоставляет возможность знакомства с книгами, изданными ГНБ КЧР, рассказывающими об известных жителях нашей республики: ученых, писателях и поэтах, участниках Великой Отечественной войны", - рассказали в учреждении.

Ставропольский государственный краевой театр оперетты в городе Пятигорске отменил постановки из-за коронавируса, но пригласил зрителей на виртуальную встречу. "Не имея возможности встречаться с вами в нашем зале, мы предлагаем онлайн-встречу в интернет-пространстве. Ко Дню работника культуры и Международному дню театра для вас будет организована онлайн-трансляция праздничного концерта "100 часов счастья", - сообщается на странице театра в Instagram.

О вирусе

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОДагестанКабардино-БалкарияЧечняСтавропольский край
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