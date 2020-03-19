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Казаки создадут музей военной техники на Ставрополье в 2020 году

Открыть музей планируется ко Дню Победы

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Представители казачьей общины создадут музей военной техники на территории курортного города Пятигорска в Ставропольском крае в 2020 году. Открыть музей планируется ко Дню Победы, сообщили в четверг журналистам в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

"В честь 75-летия Великой Победы в поселке Горячеводском (входит в состав Пятигорска - прим. ТАСС) планируется открыть парк "Патриот". Транспортировку техники и подготовку площадки взяли на себя казаки Горячеводской казачьей общины. Боевые машины разместятся на территории казачьего конноспортивного комплекса", - говорится в сообщении.

По данным комитета, приказом Минобороны РФ в собственность муниципалитета будут переданы семь единиц демилитаризованной военной техники. В четверг казаки привезли из Брянска первые экземпляры музея: 23-мм зенитную установку ЗУ-23 и 122-мм гаубицу М-30.

Также на территории музея военной техники в Пятигорске планируют разместить бронетранспортер БТР-70, танк Т-80Б, боевую разведывательную машину командирскую БРМ-1К, 85-мм дивизионную пушку Д-44, а также кухню прицепную КП-2-48.

Первый на Ставрополье парк военной техники открылся в мае 2019 года в городе Ставрополе. Площадка стала филиалом подмосковного парка "Патриот", на ней разместились вертолет, танки, бронетранспортеры, боевая машина пехоты, зенитные установки и другая военная техника. В парке установлены интерактивные столы и стойки, которые знакомят посетителей с каждым представленным экспонатом.

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СКФОСтавропольский край
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