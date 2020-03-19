Резервный фонд кабмина Ставрополья увеличен на 623,5 млн рублей для борьбы с коронавирусом

"Предусмотрен комплексный план мероприятий по предотвращению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории края. В целях противодействия инфекции принято решение увеличить резервный фонд правительства края на 623,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

СТАВРОПОЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Власти Ставропольского края увеличили резервный фонд региона на 623,5 млн рублей. Средства могут быть направлены на предотвращение распространения коронавируса в крае, сообщили в четверг журналистам в региональном управлении по информационной политике.

В управлении отмечают, что регион полностью обеспечен необходимым оборудованием для оказания помощи возможным заразившимся. "Из расчета двух месяцев в медицинских организациях и в аптечной сети края имеется 100% запас противовирусных препаратов. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания аптеки запасены на 100%, медорганизации - на 120%. Дезинфицирующих средств в достатке", - цитирует управление министра здравоохранения края Виктора Мажарова.

Пациентов в крае готовы принять четыре инфекционные больницы и 30 инфекционных отделений больниц Ставрополья. В случае необходимости может быть развернуть карантинный госпиталь на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра.

16 марта губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о введении на территории региона режима повышенной готовности. В крае отменены массовые мероприятия с числом участников от 50. В четверг глава региона сообщил, что в крае выявлен первый случай подозрения на наличие коронавируса. Пациент госпитализирован, пробы направлены на подтверждение в Новосибирск.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.