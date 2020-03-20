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В Дербенте на благоустройство 15 дворов потратят 75,5 млн рублей

Работы планируют завершить до 1 октября

МАХАЧКАЛА, 20 марта. /ТАСС/. Власти Дербента планируют к 1 октября благоустроить 15 дворовых территорий по программе "Формирование современной городской среды", для этого объявлен тендер с начальной ценой контракта 75,7 млн рублей, следует из материалов портала госзакупки.

Заказчиком аукциона выступает управление жилищно-коммунального хозяйства Дербента, источник финансирования - бюджет Дагестана. Заявки на участие в тендере принимаются до 27 марта, аукцион состоится в этот же день.

Победитель аукциона должен будет до 1 октября благоустроить проезды, тротуары, бордюры, установить детские площадки, урны, беседки, скамейки, освещение в 15 дворах по улицам 345-й Дагестанской стрелковой дивизии, Оскара, Расулбекова, Приморской и по проспекту Агасиева.

В прошлом году в рамках этой программы в Дербенте было благоустроенно 13 дворовых и шесть общественных территорий.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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