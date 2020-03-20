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Распространение коронавируса нового типа

Более 150 обращений в день поступают в информцентр оперштаба КБР в связи с коронавирусом

Под медицинским наблюдением остаются 77 человек

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Более 150 обращений в день обрабатывают специалисты информационного центра оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в Кабардино-Балкарии (КБР), сообщила журналистам в пятницу представитель штаба Лилия Шомахова.

"При оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в КБР действует информационный центр, который отрабатывает все телефонные звонки и сообщения, поступающие в директ официальных страниц в социальной сети Instagram Минздрава от граждан республики. В день на телефон поступает до 70 вопросов и до 100 сообщений и обращений в социальных сетях", - сказала Шомахова, уточнив, что для журналистов в центре будут проводить ежедневные брифинги.

В центре работают люди, которые обладают информацией по самым разным направлениям и могут ответить на вопросы, касающиеся изменений в сфере здравоохранения, ограничительных мер, принимаемых в социальных учреждениях, оказывают психологическую помощь. Телефон многоканальный, одновременно работают до пяти человек, но при необходимости власти готовы подключить к этой работе еще больше специалистов. Здесь можно получить информацию как о профилактических мероприятиях, так и о текущем положении дел.

"По состоянию на 20 марта случаев заражения коронавирусной инфекцией в КБР не зарегистрировано. Под медицинским наблюдением остаются 77 человек, мы призываем жителей республики, возвращающихся из регионов, где коронавирус обнаружен, сообщать в Роспотребнадзор или Минздрав", - добавила она.

Представитель штаба отметила, что система здравоохранения республики полностью готова к тому, чтобы работать в новых условиях. "Если будет выявлен такой случай, наши специалисты готовы к приему пациентов, у нас остановлена госпитализация пациентов в инфекционном центре, который будет принимать людей с подозрением на коронавирусную инфекцию. Люди с внебольничной пневмонией будут госпитализированы в городскую клиническую больницу №2", - сказала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-БалкарияРаспространение коронавируса нового типа
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