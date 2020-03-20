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В СКФУ открыли студию записи видеокурсов

В ближайшее время планируется подготовить около 100 курсов для студентов

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Северо-Кавказский федеральный университет, который является крупнейшим вузом округа, открыл студию записи видеокурсов в период дистанционного обучения. Оборудование также даст возможность проведения лекций в онлайн-формате, сообщили в пятницу в университете.

"В нашем университете открылась студия записи видеокурсов. Благодаря современному оборудованию лекции можно не только записывать, но и проводить в онлайн-режиме. Совсем скоро лекции будут доступны студентам через образовательный портал "еКампус", - сообщается на официальной странице вуза в Instagram.

Как сообщили журналистам в пресс-службе университета, студия оборудована программно-аппаратным комплексом с мониторами, стеклянной сенсорной доской, светодиодным оборудованием и телесуфлерами.

Преподаватели уже начали запись курсов по истории, русскому языку и культуре речи. В ближайшее время планируется подготовить около 100 курсов для студентов. Использовать возможности студии записи предложено и другим вузам Северного Кавказа.

Северо-Кавказский федеральный университет перешел на дистанционное обучение с 16 марта 2020 года в связи с распространением в России и мире коронавируса. Студенты используют ресурсы автоматизированной библиотечной системы "Фолиант", образовательный портал "еКампус" и электронные учебные курсы.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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