Эксперты: привлечению стройотрядов в Арктику мешает отсутствие единого реестра объектов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Арктические регионы РФ и компании готовы привлекать студенческие отряды на строительство крупных инфраструктурных объектов на севере страны, однако чтобы эта работа проходила без сбоев, нужно централизованно решить ряд вопросов на федеральном и местном уровнях, рассказали ТАСС эксперты и представители власти. Необходимо предусмотреть финансирование затрат на провоз студентов на стройплощадки, обеспечить им гарантии дальнейшего трудоустройства, а также создать единый перечень строительных объектов, готовых привлекать студентов, в регионах надеются, что часть этих вопросов поможет решить Минвостокразвития.

В феврале замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков провел встречу с представителями властей арктических регионов, крупных компаний топливно-энергетического комплекса и командиром Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Михаилом Киселевым. Ведомство сообщило, что намерено скоординировать привлечение студенческих стройотрядов к проектам крупных компаний в Арктике. В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам проработать возможность привлекать студенческие стройотряды к строительству инфраструктуры в Арктике.

Позитивный опыт

Опыт привлечения студенческих стройотрядов на арктические проекты есть почти у всех северных регионов: представители РСО ежегодно работают на государственных и частных стройках в Арктике, сообщили ТАСС в региональных отделениях РСО. Примечательно, что в таких проектах участвуют студенты и из неарктических субъектов РФ, например, из Алтайского края или Томской области.

"Наши ребята выезжали в Якутию на всероссийскую стройку "Север". Там располагается всем известный газопровод "Сила Сибири". У ребят есть желание, и инициативу они охотно проявляют", - сказал замглавы томского штаба студенческих стройотрядов Алексей Максимов.

Студенты работают на обслуживании газовых месторождений на Ямале и в Якутии, занимаются благоустройством инфраструктуры и даже строительством на объектах космической и атомной отраслей. Представители РСО подчеркнули, что ключевыми требованиями для работы студентов являются оплата их переезда, питания, а также такой рабочий график, который предполагает свободное время на отдых и общение.

Несмотря на то, что подразделения РСО обладают опытом ежегодной работы на арктических территориях, привлечение студентов к созданию объектов на севере страны не носит массового характера (например, томский штаб РСО готов отправить в Арктику около 20 человек, в ЯНАО планируется привлечь около 150 студентов из всех регионов Уральского федерального округа). Для того чтобы увеличить поток бойцов РСО на стройках арктической инфраструктуры, нужна поддержка на федеральном уровне, отмечают в разговоре с ТАСС представители стройотрядов.

Дополнительные льготы для работодателя

Сейчас отправка и содержание стройотрядов в Арктической зоне практически целиком ложатся на компании, которые их трудоустраивают, сообщили ТАСС власти в регионах. Работодатель, заключая контракт со студентом, берет на себя оплату проезда, проживания, медобслуживания, а также предоставляет ему рабочую экипировку. Не каждая компания способна самостоятельно обеспечить такие расходы. Поддержать работодателей могли бы дополнительные льготы.

"В текущих условиях нужно установить новые льготы для работодателей и новые механизмы взаимодействия с ними в плане субсидирования или финансовой поддержки в виде транспортировки бойцов студенческих отрядов в обе стороны", - сообщили ТАСС в отделе по управлению и прогнозированию молодежной политики министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

Власти регионов со своей стороны готовы оказать поддержку координаторам студотрядов и работодателям, в частности, в обеспечении досуга студентов на строящихся объектах.

"Работодателю главное во время работы обеспечить безопасность, наличие исправной техники и технических средств, спецодежду", - отмечает заместитель губернатора - министр строительства и территориального развития Мурманской области Оксана Астахова.

Защитить студентов

Другой значимой проблемой для движения РСО в Арктике является отсутствие квалификации у студентов. По закону работодатель не обязан трудоустраивать студента, даже если он работал в этой компании ранее. "Действующее трудовое законодательство не предусматривает преференций для бойцов студенческих отрядов в части дополнительного содержания, [а также] возможности далее работать в компании или проходить стажировки", - отметили в департаменте молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

Кроме того, на рынке труда конкуренцию стройотрядам составляют мигранты, которым иногда работодатели отдают предпочтение по личным соображениям. Для решения этой проблемы необходимо предусмотреть ряд преференций для студентов и обязательств со стороны работодателей, уверены собеседники агентства.

"К сожалению, не все зависит от ребят. Если это государственные корпорации, то это один разговор, а если частные строительные компании, то до них очень трудно донести, что наши родные студенты могут выполнять этот труд на уровне ребят из ближнего зарубежья", - отмечает Максимов.

Фронт работ

Один из ключевых вопросов, который должен быть решен централизованно, - создание единого государственного перечня арктических строек, куда руководство страны и сами компании готовы привлечь стройотряды. Это позволит эффективно организовывать работу и перераспределять трудовые ресурсы.

"Для координации деятельности стройотрядов в Арктике власти должны оказать содействие в подборе и формировании перечня объектов в Арктической зоне, готовых принять студенческие отряды", - уверен Роман Карагодин, руководитель аппарата Центрального штаба МООО "РСО".

При этом все собеседники ТАСС отмечают, что объектов, где пригодились бы услуги стройотрядов, в Арктике очень много. Например, в Мурманской области на 2020 год планируется строительство 52 объектов, в ЯНАО - 17. В регионах строятся школы и детские сады, жилые дома и дороги, предприятия и аэропорты.

Кроме того, субъекты приступают к реализации новых крупных инвестпроектов. Так, в Красноярском крае по проекту "Енисейская Сибирь" (комплексный инвестиционный проект на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы) в скором времени начнется формирование промышленных кластеров в сфере добычи и производства угля и нефти, а на Кольском полуострове уже создается центр по строительству морских комплексов по добыче, хранению и отгрузке сжиженного газа.

"Данные проекты потребуют привлечения большого количества специалистов, в том числе на этапе строительства. <…> Уже в ближайшей перспективе, с началом выхода на производственные площадки, к работе на строительстве планируется привлекать представителей стройотрядов", - сообщили ТАСС в дирекции корпорации "Енисейская Сибирь".