{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперты: привлечению стройотрядов в Арктику мешает отсутствие единого реестра объектов

Также, по мнению специалистов, необходимо предусмотреть финансирование затрат на провоз студентов на стройплощадки и обеспечить им гарантии дальнейшего трудоустройства

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Арктические регионы РФ и компании готовы привлекать студенческие отряды на строительство крупных инфраструктурных объектов на севере страны, однако чтобы эта работа проходила без сбоев, нужно централизованно решить ряд вопросов на федеральном и местном уровнях, рассказали ТАСС эксперты и представители власти. Необходимо предусмотреть финансирование затрат на провоз студентов на стройплощадки, обеспечить им гарантии дальнейшего трудоустройства, а также создать единый перечень строительных объектов, готовых привлекать студентов, в регионах надеются, что часть этих вопросов поможет решить Минвостокразвития.

В феврале замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков провел встречу с представителями властей арктических регионов, крупных компаний топливно-энергетического комплекса и командиром Центрального штаба организации "Российские студенческие отряды" (РСО) Михаилом Киселевым. Ведомство сообщило, что намерено скоординировать привлечение студенческих стройотрядов к проектам крупных компаний в Арктике. В декабре президент России Владимир Путин поручил кабмину и регионам проработать возможность привлекать студенческие стройотряды к строительству инфраструктуры в Арктике.

Позитивный опыт

Опыт привлечения студенческих стройотрядов на арктические проекты есть почти у всех северных регионов: представители РСО ежегодно работают на государственных и частных стройках в Арктике, сообщили ТАСС в региональных отделениях РСО. Примечательно, что в таких проектах участвуют студенты и из неарктических субъектов РФ, например, из Алтайского края или Томской области.

"Наши ребята выезжали в Якутию на всероссийскую стройку "Север". Там располагается всем известный газопровод "Сила Сибири". У ребят есть желание, и инициативу они охотно проявляют", - сказал замглавы томского штаба студенческих стройотрядов Алексей Максимов.

Студенты работают на обслуживании газовых месторождений на Ямале и в Якутии, занимаются благоустройством инфраструктуры и даже строительством на объектах космической и атомной отраслей. Представители РСО подчеркнули, что ключевыми требованиями для работы студентов являются оплата их переезда, питания, а также такой рабочий график, который предполагает свободное время на отдых и общение.

Несмотря на то, что подразделения РСО обладают опытом ежегодной работы на арктических территориях, привлечение студентов к созданию объектов на севере страны не носит массового характера (например, томский штаб РСО готов отправить в Арктику около 20 человек, в ЯНАО планируется привлечь около 150 студентов из всех регионов Уральского федерального округа). Для того чтобы увеличить поток бойцов РСО на стройках арктической инфраструктуры, нужна поддержка на федеральном уровне, отмечают в разговоре с ТАСС представители стройотрядов.

Дополнительные льготы для работодателя

Сейчас отправка и содержание стройотрядов в Арктической зоне практически целиком ложатся на компании, которые их трудоустраивают, сообщили ТАСС власти в регионах. Работодатель, заключая контракт со студентом, берет на себя оплату проезда, проживания, медобслуживания, а также предоставляет ему рабочую экипировку. Не каждая компания способна самостоятельно обеспечить такие расходы. Поддержать работодателей могли бы дополнительные льготы.

"В текущих условиях нужно установить новые льготы для работодателей и новые механизмы взаимодействия с ними в плане субсидирования или финансовой поддержки в виде транспортировки бойцов студенческих отрядов в обе стороны", - сообщили ТАСС в отделе по управлению и прогнозированию молодежной политики министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии.

Власти регионов со своей стороны готовы оказать поддержку координаторам студотрядов и работодателям, в частности, в обеспечении досуга студентов на строящихся объектах.

"Работодателю главное во время работы обеспечить безопасность, наличие исправной техники и технических средств, спецодежду", - отмечает заместитель губернатора - министр строительства и территориального развития Мурманской области Оксана Астахова.

Защитить студентов

Другой значимой проблемой для движения РСО в Арктике является отсутствие квалификации у студентов. По закону работодатель не обязан трудоустраивать студента, даже если он работал в этой компании ранее. "Действующее трудовое законодательство не предусматривает преференций для бойцов студенческих отрядов в части дополнительного содержания, [а также] возможности далее работать в компании или проходить стажировки", - отметили в департаменте молодежной политики и туризма правительства ЯНАО.

Кроме того, на рынке труда конкуренцию стройотрядам составляют мигранты, которым иногда работодатели отдают предпочтение по личным соображениям. Для решения этой проблемы необходимо предусмотреть ряд преференций для студентов и обязательств со стороны работодателей, уверены собеседники агентства.

"К сожалению, не все зависит от ребят. Если это государственные корпорации, то это один разговор, а если частные строительные компании, то до них очень трудно донести, что наши родные студенты могут выполнять этот труд на уровне ребят из ближнего зарубежья", - отмечает Максимов.

Фронт работ

Один из ключевых вопросов, который должен быть решен централизованно, - создание единого государственного перечня арктических строек, куда руководство страны и сами компании готовы привлечь стройотряды. Это позволит эффективно организовывать работу и перераспределять трудовые ресурсы.

"Для координации деятельности стройотрядов в Арктике власти должны оказать содействие в подборе и формировании перечня объектов в Арктической зоне, готовых принять студенческие отряды", - уверен Роман Карагодин, руководитель аппарата Центрального штаба МООО "РСО".

При этом все собеседники ТАСС отмечают, что объектов, где пригодились бы услуги стройотрядов, в Арктике очень много. Например, в Мурманской области на 2020 год планируется строительство 52 объектов, в ЯНАО - 17. В регионах строятся школы и детские сады, жилые дома и дороги, предприятия и аэропорты.

Кроме того, субъекты приступают к реализации новых крупных инвестпроектов. Так, в Красноярском крае по проекту "Енисейская Сибирь" (комплексный инвестиционный проект на территории Красноярского края, Хакасии и Тувы) в скором времени начнется формирование промышленных кластеров в сфере добычи и производства угля и нефти, а на Кольском полуострове уже создается центр по строительству морских комплексов по добыче, хранению и отгрузке сжиженного газа.

"Данные проекты потребуют привлечения большого количества специалистов, в том числе на этапе строительства. <…> Уже в ближайшей перспективе, с началом выхода на производственные площадки, к работе на строительстве планируется привлекать представителей стройотрядов", - сообщили ТАСС в дирекции корпорации "Енисейская Сибирь".

Теги
РоссияАрктика сегодня
Реклама на ТАСС
Центр подводных исследований РГО привез на Голубое озеро в КБР мини-субмарину
Специалисты проводят исследования организма человека при погружении на экстремальные глубины
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС