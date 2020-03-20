Волонтерский штаб для помощи пожилым людям создан в КБР

НАЛЬЧИК, 20 марта. /ТАСС/. Штаб по оказанию помощи пожилым людям организован в Кабардино-Балкарии (КБР) волонтерами-медиками и региональным отделением Общероссийского народного фронта (ОНФ) из-за коронавируса, сообщили в пятницу в пресс-службе Кабардино-Балкарского госуниверситета (КБГУ).

По состоянию на 20 марта в КБР случаев заражения не зарегистрировано, под медицинским наблюдением остаются 77 человек.

"Региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" совместно с ОНФ открыли штаб для помощи пожилым людям, которые вынуждены оставаться дома в условиях распространения коронавируса. Операторы общероссийской горячей линии перенаправляют заявки в регионы, где их оперативно отрабатывают на местах", - говорится в сообщении.

В республике есть 485 волонтеров-медиков, в основном это студенты и преподаватели медицинского колледжа и медицинского факультета КБГУ, но в соответствии с требованиями Центрального волонтерского штаба (ЦВШ) принимать участие в этой работе могут только лица, достигшие 18-летнего возраста. "Заявки на вступление в наш волонтерский штаб подали 97 волонтеров-медиков республики, одобрены кандидатуры 43. Они находятся в различных городах и районах КБР и в любой момент готовы выехать на помощь пожилым людям" - пояснила ТАСС руководитель штаба Залина Кушхова.

Добровольцы будут оказывать помощь в выполнении самых разных просьб тем, кому не стоит сейчас выходить из дома. "Мы, медики, считаем необходимым не только помочь своим физическим трудом, но и оказать психологическую, моральную поддержку. Разработана программа разъяснительных мероприятий, основанная на рекомендациях по профилактике и лечению коронавирусной инфекции Минздравом России. Сейчас мы проводим подготовку своих волонтеров, обеспечиваем их элементами специальной экипировки", - добавила она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.