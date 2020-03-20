Реконструкцию Исторического бульвара в Севастополе завершат в 2021 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Сроки окончания первой за 70 лет реконструкции Исторического бульвара в центре Севастополя, завершить которую планировали к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, перенесли на 2021 год. Об этом сообщил в пятницу ТАСС директор Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николай Мусиенко.

"Я подписал письмо министру культуры РФ, чтобы поменять генеральную подрядную организацию, и чтобы работы более эффективно там продолжались. Завершить работы планируется в 2021 году", - сказал Мусиенко.

Мусиенко напомнил, что на бульваре проводились масштабные археологические раскопки, в результате которых обнаружено около 20 тыс. предметов, 8 тыс. из них вошли в коллекцию музея. Здесь же находятся около 20 памятников, которые также необходимо привести в порядок.

Вопрос о благоустройстве Исторического бульвара поднимали на этой неделе на встрече президента России Владимира Путина с крымской общественностью. Согласно данным на сайте правительства Севастополя, сроки ввода объекта пришлось сдвинуть из-за "неисполнительности подрядчиков".

Реконструкция мемориального комплекса памятников обороны Севастополя 1854-1855 годов "Исторический бульвар" началась в 2018 году, ее заказчиком является Минкультуры России. На финансирование работ предусмотрено около 500 млн рублей. Предполагалось, что в ходе реконструкции должны быть отремонтированы и восстановлены орудийные батареи Четвертого бастиона, музеефицирована подземно-минная галерея, расширены выставочные площади, воссозданы малые архитектурные формы, отремонтирована вся инфраструктура мемориального комплекса. Последний раз реконструкция Исторического бульвара проводилась около 70 лет назад.

Первая оборона Севастополя

Крымская война началась осенью 1853 года, а через год вооруженные силы коалиции Франции, Англии, Турции и Сардинии (Италии), обладая большим числом кораблей, блокировали у берегов Крымского полуострова русский флот. Осада Севастополя продолжалась 11 месяцев и унесла жизни более 150 тыс. человек. Бои за город во время Крымской войны принято называть Первой обороной Севастополя.

Четвертый бастион, построенный для обороны города в том месте, где сейчас проходит Исторический бульвар, стал одним их ключевых элементов укреплений наряду с более известным Малаховым курганом.