{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Выходные в Центральной России будут морозными и снежными

Синоптики также обещают регионам гололедицу
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Похолодание до минус 9 градусов ночью, снег и гололедица ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные. Об этом в пятницу сообщают региональные Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Теплая и солнечная погода в Орловской области сменится морозами, снижением температуры и снегом. В принципе, это классические температурные качели, которые приводят к образованию гололеда и гололедицы на дорогах. К воскресенью похолодает до минус 1 днем, минус 3 ночью, поднимется ветер до 20 м/с", - сказала ТАСС дежурный синоптик орловского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в Курской и Белгородской областях ожидается похолодание с 8 до 1-3 градусов тепла в дневное время суток, до минус 3 ночью, ожидаются небольшие дожди, возможен снег. В связи с ранним наступлением весны аграрии регионов на две недели раньше приступили к весенним полевым работам. В Тульской области 22 марта преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. "Температура воздуха ночью - минус 3-8 градусов, днем - до минус 5 градусов", - говорится на сайте тульского ЦГМС.

В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ивановской областях на выходных ожидается похолодание и небольшой снег, сообщают синоптики в регионах. Так, в субботу ночью без осадков, температура от нуля до 1 градуса мороза, днем дождливо и до плюс 9 градусов. Но в воскресенье похолодает ночью до 1-4 градуса мороза, возможен снег, а днем потеплеет до плюс 2 градусов и пройдет небольшой кратковременный дождь. В Костромской области ночью будет минус 6, днем - минус 3.

Во Владимирской области в ночь на субботу пройдет небольшой снег, ветер до 10 м/с, ночью заморозки до 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 3. В воскресенье без осадков, ветер 13 м/с, ночью до минус 8, днем до плюс 2. В Рязанской и Калужской областях в ближайшие выходные, по данным региональных гидрометцентров, гололед, на дорогах гололедица, снег, ночью до минус 4, днем до 5 градусов тепла. Ночные заморозки до минус 9 градусов ожидаются и в Ярославской области, днем воздух прогреется до плюс 2, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

По данным ЦГМС Тверской области, похолодание в регионе начнется с вечера 20 марта, в ночь на субботу ожидается до минус 3-8 градусов, в ночные часы 21 и 22 марта - до минус 12 градусов, в дневные - до минус 5 градусов. В Брянской области похолодает до минус 1 градуса в ночь на воскресенье, и до 4 градусов в ночь на подельник. При этом в дневные часы воздух 21 и 22 марта будет прогреваться до плюс 5-8 градусов. В Смоленской области ночные морозы будут на уровне 5-7 градусов, в дневные часы потеплеет до минус 1 градуса.

Теги
РоссияОрловская областьТверская областьИвановская областьЛипецкая областьТульская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВоронежская областьКалужская областьКостромская областьКурская областьРязанская областьТамбовская область
Реклама на ТАСС
Блокада Ленинграда
В Петербурге создадут институт истории обороны и блокады Ленинграда
Учреждение откроют на базе одноименного музея в Соляном переулке
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС