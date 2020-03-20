Выходные в Центральной России будут морозными и снежными

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Похолодание до минус 9 градусов ночью, снег и гололедица ожидаются в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) в выходные. Об этом в пятницу сообщают региональные Центры по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

"Теплая и солнечная погода в Орловской области сменится морозами, снижением температуры и снегом. В принципе, это классические температурные качели, которые приводят к образованию гололеда и гололедицы на дорогах. К воскресенью похолодает до минус 1 днем, минус 3 ночью, поднимется ветер до 20 м/с", - сказала ТАСС дежурный синоптик орловского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в выходные дни в Курской и Белгородской областях ожидается похолодание с 8 до 1-3 градусов тепла в дневное время суток, до минус 3 ночью, ожидаются небольшие дожди, возможен снег. В связи с ранним наступлением весны аграрии регионов на две недели раньше приступили к весенним полевым работам. В Тульской области 22 марта преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица. "Температура воздуха ночью - минус 3-8 градусов, днем - до минус 5 градусов", - говорится на сайте тульского ЦГМС.

В Воронежской, Липецкой, Тамбовской, Ивановской областях на выходных ожидается похолодание и небольшой снег, сообщают синоптики в регионах. Так, в субботу ночью без осадков, температура от нуля до 1 градуса мороза, днем дождливо и до плюс 9 градусов. Но в воскресенье похолодает ночью до 1-4 градуса мороза, возможен снег, а днем потеплеет до плюс 2 градусов и пройдет небольшой кратковременный дождь. В Костромской области ночью будет минус 6, днем - минус 3.

Во Владимирской области в ночь на субботу пройдет небольшой снег, ветер до 10 м/с, ночью заморозки до 7 градусов, днем воздух прогреется до плюс 3. В воскресенье без осадков, ветер 13 м/с, ночью до минус 8, днем до плюс 2. В Рязанской и Калужской областях в ближайшие выходные, по данным региональных гидрометцентров, гололед, на дорогах гололедица, снег, ночью до минус 4, днем до 5 градусов тепла. Ночные заморозки до минус 9 градусов ожидаются и в Ярославской области, днем воздух прогреется до плюс 2, синоптики предупреждают о гололедице на дорогах.

По данным ЦГМС Тверской области, похолодание в регионе начнется с вечера 20 марта, в ночь на субботу ожидается до минус 3-8 градусов, в ночные часы 21 и 22 марта - до минус 12 градусов, в дневные - до минус 5 градусов. В Брянской области похолодает до минус 1 градуса в ночь на воскресенье, и до 4 градусов в ночь на подельник. При этом в дневные часы воздух 21 и 22 марта будет прогреваться до плюс 5-8 градусов. В Смоленской области ночные морозы будут на уровне 5-7 градусов, в дневные часы потеплеет до минус 1 градуса.