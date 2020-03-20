Центр подводных исследований РГО привез на Голубое озеро в КБР мини-субмарину

ТАСС, 20 марта. C 10 марта по 6 апреля Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО) проводит на Голубом озере в Кабартино-Балкарии (КБР) масштабную экспедицию, в которой принимают участие 50 специалистов самого ЦПИ и Военно-Медицинской академии им. С.М Кирова. На озеро доставили водолазное снаряжение, обитаемый и необитаемый подводные аппараты, барокамеру и другую медицинскую технику. Ученые исследуют организм человека при погружении на экстремальные глубины.

Максимальная глубина карстового Голубого озера достигает 279 м, при этом нет такой зависимости исследований от погодных условий, как в открытом море. Это делает водоем в Черекском районе КБР идеальным местом для планомерных научных подводных работ, говорит пресс-секретарь ЦПИ РГО Марина Давыдова, встречая журналистов на берегу. "У него чудесная геология, позволяющая проводить тренировочные сборы без аренды судна на большую команду. С другой стороны, чтобы погрузиться на такую глубину в море, нужно отплыть далеко за горизонт. Здесь же можно работать непрерывно и практически в любых условиях: сейчас минусовая температура, идет снег, а мы работаем – в море это было бы невозможно".

20, 30, 40 … 100 м под водой

Когда человек погружается в воду на 10 м, давление составляет две атмосеферы, на 90 м оно достигает уже 10 атмосфер. Как при этом себя чувствуют и ведут сердце и легкие? Cколько газов накапливается в сосудах и мышцах, как скоро организм может избавиться от инертных (вредных) газов? Как психологически человек реагирует на подобные условия? Врачи с помощью водолазов ищут ответы на эти и другие вопросы.

"Сегодня у нас погружение на 90 м, совместно с Военно-Медицинской академией изучаем влияние повышенных давлений на организм", - рассказывает исполнительный директор ЦПИ Сергей Фокин. Результатом этих исследований должен стать некий свод правил, по которым будет рекомендовано погружаться в воду. Все утвержденные, официальные, как военные, так и гражданские нормативы для водолазов основаны на исследованиях 1920-30-х годов. "Дайверские нормативы чуть новее, в их основе работы 70-х годов прошлого столетия, и мы сейчас повторно накапливаем статистику, стараемся доказать для нашей официальной науки безопасность их применения", - добавляет Фокин.

Сегодняшнее погружение продлилось около 70 минут. Задачи экспедиции научные, и группа, в состав которой вошли шесть штатных водолазов ЦПИ РГО и два волонтера, рекордов пребывания под водой ставить не собиралась, погружалась для сбора информации.

"Мы накладываем электроды на водолаза, ставим аппарат Холтера (портативный прибор для суточного мониторинга электрокардиографии — прим. ТАСС), который записывает в процессе спуска работу сердца, - поясняет врач водолазной медицины Андрей Ярков. - Потом будем расшифровывать: посчитаем частоту сердечного сокращения на разной глубине. До спуска водолазы проходят медицинский осмотр, после спуска тоже возвращаются к доктору и делают УЗИ сердца на предмет газообразования в кровеносном русле: происходит или нет, безопасен ли режим выхода из воды". Измерения уже проведены на 40, 60, 80, 70 м, после погружения на 90 и 100 будет сделан сравнительный анализ.

Следующим шагом в развитии исследований, как предполагают врачи, должен стать вынос на поверхность монитора с информацией о самочувствии водолаза, чтобы врач мог наблюдать эти данные в режиме онлайн. "Сейчас никак нельзя повлиять на процесс и давать рекомендации во время погружения: задержись, успокойся и так далее", - говорит Ярков. Доктор считает, что в имеющемся у них снаряжении можно погружаться на глубину 120 м, но убежден, что дна озера водолазам достигать не следует, для этого есть роботы и обитаемый аппарат. "Глубина больше 150 м небезопасна для водолаза, и его работа будет не эффективна, в этом нет смысла".

В этот день водолазы погружаются с ребризерами – дыхательными аппаратами замкнутого цикла. Из вдыхаемого воздуха организм использует только 4% кислорода, остальные запасы при дыхании уходят в воду в виде пузырей. Аппарат замкнутого цикла позволяет "гонять" воздух по кругу, при этом донасыщает его необходимой дозой кислорода, а через специальную колбу c абсорбентом забирает выдыхаемый углекислый газ. С таким аппаратом под водой можно находиться значительно дольше. Кроме того, повышается безопасность работы в замкнутых пространствах затонувших судов или пещер, где пузыри могут сбивать осадки с поверхностей и ухудшать видимость.

На дно без водолазной подготовки

Доставленная на Голубое озеро мини-субмарина проходит техническое обслуживание: на нее установили раму, крепят светильники и будут проверять различные схемы освещения под водой для проведения съемок и других исследований. Использование таких обитаемых подводных аппаратов в исследовательской деятельности – это возможность работать на дне продолжительное время, а для узкопрофильного специалиста без водолазной подготовки – единственный способ осматривать исследуемый объект и корректировать действия в режиме реального времени.

"Сейчас мы осуществляем тренировочные спуски, готовимся к экспедиционному периоду, экипажи проходят дополнительное обучение, вспоминают навыки после межсезонья. Еще занимаемся натурным моделированием в рамках сопровождения проекта создания отечественного обитаемого аппарата", - рассказывает начальник инженерно-технической службы ЦПИ РГО Степан Кичко.

Речь идет о разработке отечественного подводного аппарата, способного покорять все глубины территориальных вод Российской Федерации, и погружаться ниже 2 тыс. м. "Чтобы спроектировать его правильно и разумно, необходимо проводить натурное моделирование, испытания. ЦПИ РГО – единственная в стране гражданская организация, которая эксплуатирует подводную лодку, в проекте по разработке отечественного обитаемого аппарата специалисты Центра выступают в качестве практикующих консультантов", - поясняет Кичко.

Обитаемые подводные аппараты эффективнее роботов, потому что человек находится внутри, и одновременно значительно безопаснее: пилоты работают в условиях стандартного атмосферного давления. "Экипаж дышит кислородом, который подается в ручном режиме, углекислота поглощается с помощью специального поглотителя. Аппарат может погрузиться до 300 м, питается электричеством, мощность аккумуляторов - 16 кВт/ч. В этот раз погружались на глубину 211 м, раньше садились на дно, 265 м, а дальше увидели расщелину", - добавляет инженер.

Пресная вода осложняет работу аппаратов: плавучесть и технические узлы рассчитаны на морскую воду, но при управлении роботом все это принимается в расчет. Одновременно в нем может находиться три человека не менее восьми часов, на 96 часов запасены так называемые аварийные средства, ведется звукоподводная связь с берегом и работает система позиционирования.

Здесь же, рядом со взрослыми, настраивает свой подводный аппарат 15-летний Ярослав Мухатдинов, выпускник образовательной программы "Океанавтика" (проводится Центром подводных исследований РГО на базе ВДЦ "Орленок" - прим.ТАСС). Во время смены ему оказалось недостаточно собирать роботов из деталей конструктора по чужому сценарию, и он придумал собственного. Сейчас его аппарат тоже должен пройти ходовые испытания. "Привезли нашу разработку, это телеуправляемый глубоководный аппарат "Скат". Может проводить осмотровые, обзорные работы под водой, камера выводит информацию на монитор, находящийся в блоке управления", - рассказывает девятиклассник.

Помощник водолазов и неутомимый исследователь

Телеуправляемые необитаемые подводные аппараты (ТНПА) – самый безопасный для человека способ обследования подводных объектов. Они управляются с поверхности: по кабелю передаются команды оператора, обратно возвращаются фиксируемые аппаратом параметры. "С помощью этого аппарата мы можем сопровождать водолазные группы, контролировать газопроводы, трубопроводы, обследовать другие подводные объекты, потому что помимо высокочувствительных камер, у нас есть локатор кругового обзора, который дает картинку даже при отсутствии видимости в воде", - поясняет пилот обитаемого и необитаемого аппарата Алексей Анищенко.

Спускается аппарат на любые глубины, но есть ограничения по погодным условиям, поэтому на Голубом озере его можно испытывать с большей результативностью. "Здесь абсолютно комфортные условия, нет ни волнения моря, ни ветра. В этой экспедиции мы исследуем географию озера, первый раз это делали в 2016 году, сейчас хотим понять как она изменилась". Аппарат уже погружали до 120 м и планируют дойти до грунта, охватив весь колодец озера, пройдя четко по центру.

Выход водолазов

Экскурсия завершается встречей с водолазами, которые благополучно совершили погружение и уже должны были подняться на берег, но задержались на поверхности воды – лежа на поверхности, будто грелись под лучами солнца, которое в тот день так и не показалось из-за облаков.

"С шести метров мы начинаем им набавлять кислород, и, когда они выходят на поверхность, даем минут пять, чтобы подышали чистым кислородом, для вывода из организма инертных газов", - поясняет Андрей Ярков. При большой физической нагрузке мышцы сокращаются, кровоснабжение увеличивается, выход газов происходит быстрее и это может вызвать заболевание. "Мы должны найти золотую середину, чтобы все было безопасно и время выхода было не большое, иначе возможно переохлаждение".

Накануне все действия были расписаны поминутно, и теперь водолазы следуют четкому плану. Выйдя из воды они вновь оказываются в палатке у медиков, где им замеряют давление, пульс, делают УЗИ сердца, снимают данные с аппарата Холтера – показатели лягут в основу рекомендаций для водолазов в будущем.

Центр подводных исследований Русского географического общества - это специально созданное структурное подразделение РГО, существующее в форме автономной некоммерческой организации. Занимается подводными исследованиями и другими вопросами в этой области – водолазной медициной, развитием техники, образовательными и выставочными проектами.

О Голубом озере

Голубые озера - группа из пяти карстовых водоемов в Черекском районе Кабардино-Балкарии. В составе озер можно выделить Нижнее голубое озеро (Цирик-Кел) и Верхние голубые озера (в том числе Сухое и Секретное). Нижнее голубое озеро имеет зеленовато-голубой цвет и постоянную температуру воды в 9,3 градуса, выбросы сероводорода придают воде озера сапфирово-голубой цвет, оно признано вторым по глубине карстовым озером в мире (максимальная глубина озера составляет 279 м). Первое масштабное изучение Голубого озера специалисты ЦПИ РГО провели в 2016 году.

Асият Гериева​