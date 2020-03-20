СКФО налаживает производство масок и тушенки и готов помочь другим регионам с продуктами

В СКФО на данный момент нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом, однако инфицирование подозревают у врача-инфекциониста в Ставропольском крае, в пятницу под подозрение попали также 11 человек из ее окружения. Пробы анализов направлены на дополнительные исследования.

ПЯТИГОРСК, 20 марта. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа, единственного в России федерального округа, где не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией, планируют увеличивать производство тушенки, начинают изготавливать индивидуальные маски и готовятся наращивать поставки продуктов в другие регионы страны.

"Врачи оценивают ее (врача-инфекциониста - прим. ТАСС) состояние как средней степени тяжести, она проходит лечение по стандартам, которые определены и необходимы. Пациентка находится в реанимационном отделении инфекционной больницы с подозрением на коронавирус, диагноз еще не подтвержден", - сообщила журналистам замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая.

Она добавила, что лечебно-профилактические учреждения региона переведены на особый режим работы.

"В крае созданы консультативные центры на территории краевых учреждений здравоохранения - люди, обратившиеся за помощью, могут быть проконсультированы на базе краевых учреждений здравоохранения и рениаматологами и пульмонологами, сейчас нет массовых обращений. Созданы также мобильные бригады, в случае необходимости они будут выезжать на вызовы. В ряде учреждений перепрофилирована часть коек на случай необходимости, разработан порядок маршрутизации пациентов", - добавила представитель министерства.

Маски - пенсионерам и пациентам

Сообщения об ажиотаже и дефиците масок периодически всплывают в социальных сетях в разных регионах округа. В одном из аулов Карачаево-Черкесии правоохранители оштрафовали молодого человека, который торговал масками, соорудив передвижной магазин в своем автомобиле.

В Ингушетии дефицит масок будут восполнять собственными силами. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства труда, занятости и социального развития республики, на базе республиканского реабилитационного центра в Магасе для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями запустили производство медицинских масок для посетителей и пациентов. "В связи с тем, что возникла угроза дефицита медицинских масок на фоне распространения коронавируса, в реабилитационном центре начали собственное производство медицинских масок для медперсонала и пациентов", - сказали в пресс-службе.

В Карачаево-Черкесии производство многоразовых масок наладят волонтеры. Планируется, что их бесплатно будут раздавать пенсионерам.

На Ставрополье ожидается поступление масок многоразового использования. "К сожалению, действительно имеют место временные перебои в поставке масок медицинских, есть договоренность с одним из поставщиков, в регион поступает определенное количество масок, через государственные аптечные организации идет реализация. В край поступят и маски многоразовые, производства Иваново, в ближайшее время, думаю, ситуация стабилизируется", - сказала Дроздецкая.

Продовольственный запас

Дагестан готов на фоне повышенного спроса на продукты питания в стране при необходимости наладить поставки в другие регионы мяса, капусты и риса. Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил Минсельхозпроду Дагестана достичь соглашения с соседними регионами по обеспечения бесперебойной поставки муки, а также предложить им те виды сельхозпродукции, которые с избытком производятся в республике, сообщили в министерстве.

Также власти Дагестана рекомендовали перерабатывающим предприятиям региона проработать вопрос увеличения объемов производства тушенки.

По словам министра сельского хозяйства Абзагира Гусейнова, на рынках Махачкалы имеется месячный запас овощной продукции, при этом отмечается некоторый дефицит мясной продукции. "Что касается исчезновения с прилавков мяса говядины и баранины, то уже завтра будет осуществлен массовый забой скота: рынки столицы будут обеспечены этой продукцией в нужном количестве", - привели в пресс-службе министерства слова Гусейнова.