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Господдержка позволила фермерам Ставрополья создать 1,2 тыс. рабочих мест за восемь лет

Гранты на развитие бизнеса получили 765 крестьянских и фермерских хозяйств региона

СТАВРОПОЛЬ, 20 марта. /ТАСС/. Грантовая поддержка позволила фермерам Ставропольского края расширить свой бизнес и создать 1,2 тыс. рабочих мест с 2012 года. Об этом в пятницу журналистам сообщили в пресс-службе краевого министерства сельского хозяйства.

"Губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и федеральным центром определено развитие малых форм хозяйствования как одно из приоритетных направлений в АПК региона. Фермерами созданы более 1,2 тыс. рабочих мест, на 2,4 млрд получены выручки от реализации продукции, отчислены 343 млн рублей налогов и сборов, приобретена 1 тыс. единиц оборудования и техники", - цитируются в сообщении слова первого замминистра Сергея Талалаева.

С начала действия грантовой поддержки в 2012 году поддержку на Ставрополье получили 765 крестьянских и фермерских хозяйств, две трети из них - начинающие. Общий объем поддержки за восемь лет в регионе составил 3,3 млрд рублей. Фермеры реконструировали и модернизировали 130 объектов, приобрели около 18,3 тыс. голов крупного рогатого скота.

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Владимиров, Владимир ВладимировичРоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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