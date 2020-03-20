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Музыканты из Северной Осетии перечислили более €7 тыс. больной девочке

Арнелле Персаевой требуется препарат стоимостью 151 млн рублей для лечения редкого генетического заболевания. Рэперы MiyaGi и Andy Panda передали ей средства, вырученные от продажи своей линии одежды

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 марта. /ТАСС/. Рэп-исполнители из Северной Осетии MiyaGi и Andy Panda перечислили более €7 тыс. от европейского тура двухлетней девочке с редким генетическим заболеванием. Об этом сообщили на своей странице в Instagram родители девочки.

"MiyaGi и Andy Panda перевели Арнелле €7118. Это деньги, вырученные от продажи линии одежды на концертах #Arnellastour в Берлине и Праге", - говорится в сообщении.

Ранее музыканты объявили о том, что посвящают свой тур спасению жизни ребенка и назвали его официально Miyagi & Andy Panda Arnella's Tour. Евротур начался 6 марта.

На всех концертных площадках также устанавливаются коробки для пожертвования, планируется и запуск лимитированной коллекции мерчандайзинговой продукции Hajime x Arnella. Выручку с их продажи тоже перечислят на лечение девочки.

Арнелла Персаева родилась в Северной Осетии с редким генетическим заболеванием. Для выздоровления ей необходим препарат, который заменит поврежденный ген. Его стоимость составляет 151 млн рублей, воспользоваться им могут только дети до 2 лет.

В Северной Осетии также проводятся различные акции в поддержку девочки.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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