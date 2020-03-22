В Ингушетии в рамках акции "Сад памяти" высадят 27 тыс. саженцев деревьев

МАГАС, 22 марта. /ТАСС/. В Ингушетии в рамках Международной акции "Сад памяти", посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, высадят до конца весны около 27 тыс. саженцев деревьев разных пород. Об этом рассказал в воскресенье ТАСС и.о. замминистра природных ресурсов региона Ахмед Шадиев.

"В рамках акции "Сад памяти" в республике будет высажено около 27 тыс. саженцев. В регионе создан штаб, который курирует всю работу, так, деревья будут посажены не только в муниципалитетах республики, но и в лесничествах. Любое посаженное дерево для нас имеет большое значение, и чем больше дерьев, тем лучше, это позволит сделать регион не только зеленым и красивым, но и улучшить экологическое состояние", - сказал Шадиев.

По информации пресс-службы Комитета по делам молодежи Ингушетии, за весь период акции, в Ингушетии высадят такие виды деревьев, как береза, акация, яблоня, вишня, дуб, липа, ясень, хвойные и другие.

"В селах и городах региона будут высажены до 100-150 деревьев в каждом, а в Малгобеке, который носит звание города воинской славы, в рамках акции посадят около 400 деревьев, в частности, возле стелы в память о подвиге воинов 337 стрелковой дивизии и в городском "Лесу Победы", который был заложен еще в 2015 году. Также около 25 тыс. деревьев будут высажены в Сунженском и Нестеровском участковом лесничествах", - рассказали ТАСС в пресс-службе комитета.

Память и скорбь

Летом 1942 года, когда немецкие войска подошли к нефтяным районам Чечено-Ингушской АССР, под Малгобеком шли ожесточенные бои. В ходе этой операции советские войска нанесли поражение противнику и сорвали план гитлеровского командования по захвату Грозненского и Бакинского нефтяных районов. 8 октября 2007 года Малгобеку было присвоено почетное звание Города воинской славы.

Из Ингушетии на фронт в годы ВОВ ушли более 21 тыс. человек, которые участвовали в сражениях под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге, в штурме Берлина и в обороне Брестской крепости. Почти 6,5 тыс. из них погибли.

О международной акции

В России Международная акция "Сад памяти", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, стартовала 18 марта в восьми городах. Уже в первый день было высажено в общей сложности 136 тыс. саженцев.

В акции "Сад памяти" будут задействованы более 25 тыс. Волонтеров Победы, 1,5 тыс. лесничеств. Высадка 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших в Великой Отечественной войне пройдет на 10 тыс. участках, где можно передать историю своей семьи детям и внукам, куда можно приходить чтить своих павших родственников. Завершится мероприятие 22 июня.

Принять участие в кампании "Сад памяти" может каждый. Организаторами акции выступает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Фонда президентских грантов. Присоединились к акции и Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, одна из задач которых в рамках нацпроекта "Экология", - сохранение зеленого фонда страны.