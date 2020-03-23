{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Хабаровском крае увеличат площади под зерно, сою и овощи до 76 тыс. га

Власти региона рассчитывают на объемы производства в этом году не ниже показателей 2018 года. При этом ожидается прирост на 5-10% за счет повышения урожайности культур
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Аграрии в Хабаровском крае увеличат посевные площади под зерно, сою, картофель, свеклу и морковь до 76 тыс. га и планируют нарастить объемы производства до 10% после неурожайного из-за сильного паводка прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года, паводок затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Были подтоплены дома, дороги, дачные участки, сельхозугодья.

"В этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах всех категорий составит 76,6 тыс. га. В прошлом году было засеяно 72 тыс. га. Площади увеличат под пшеницу, ячмень и овес, под сою и под картофель, свеклу и морковь", - сказал представитель министерства.

На экспорт регион поставляет сою.

Из-за прошлогоднего паводка в крае пострадал урожай на площади 24 тыс. га. По основным видам культур урожай снизился примерно на 20%. Общий ущерб для сельхозорганизаций, фермеров, садоводов и огородников превысил 1 млрд рублей.

"Ожидаем объемы производства не ниже 2018 года с приростом 5-10% за счет роста урожайности сельхозкультур и расширения посевной площади", - сказали в министерстве.

Теги
РоссияХабаровский крайДальний Восток
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Горнолыжный курорт в Кировске Мурманской области приостанавливает работу
Он закрывается 23 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС