В Хабаровском крае увеличат площади под зерно, сою и овощи до 76 тыс. га

ХАБАРОВСК, 23 марта. /ТАСС/. Аграрии в Хабаровском крае увеличат посевные площади под зерно, сою, картофель, свеклу и морковь до 76 тыс. га и планируют нарастить объемы производства до 10% после неурожайного из-за сильного паводка прошлого года. Об этом ТАСС сообщили в Министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона.

Наводнение в Хабаровском крае началось в июле 2019 года, паводок затронул жителей 10 районов, а также Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. В зоне подтопления оказались 126 населенных пунктов. Были подтоплены дома, дороги, дачные участки, сельхозугодья.

"В этом году посевная площадь сельхозкультур в хозяйствах всех категорий составит 76,6 тыс. га. В прошлом году было засеяно 72 тыс. га. Площади увеличат под пшеницу, ячмень и овес, под сою и под картофель, свеклу и морковь", - сказал представитель министерства.

На экспорт регион поставляет сою.

Из-за прошлогоднего паводка в крае пострадал урожай на площади 24 тыс. га. По основным видам культур урожай снизился примерно на 20%. Общий ущерб для сельхозорганизаций, фермеров, садоводов и огородников превысил 1 млрд рублей.

"Ожидаем объемы производства не ниже 2018 года с приростом 5-10% за счет роста урожайности сельхозкультур и расширения посевной площади", - сказали в министерстве.