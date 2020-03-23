Турбизнес Приморья поддержат льготными кредитами

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Приморская микрокредитная компания разработала меры поддержки для предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Компании, работающие в туристической отрасли, а также участники внешнеэкономической деятельности могут получить займ "Специальное предложение" в размере от 10 тыс. до 5 млн рублей по льготной ставке 1,5% годовых, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Въездной туризм является одной и ведущих отраслей в экономике региона. По данным правительства, только в 2019 году Приморье посетили более 940 тыс. иностранцев, 456 тыс. из них - граждане Китая.

"Мы откликаемся на проблемы бизнеса. В сложившейся ситуации важно дать возможность предпринимателям сохранить свое дело и снизить издержки. Мы предлагаем займы по фиксированной ставке в 1,5 % в первый год. До 300 тыс. рублей можно получить без залога на срок до 1 года. Кроме того, по льготным условиям можно рефинансировать действующие кредитные договоры и договоры лизинга. Главное условие - остаток задолженности по основному долгу не должен превышать 5 млн рублей. Сотрудники компании помогут в подготовке необходимого пакета документов", - приводят в пресс-службе регионального правительства слова директора АНО "Микрокредитная компания Приморского края" Елены Карионовой.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" ТАСС сообщили, что заявки на льготные кредиты можно подать с понедельника, 23 марта. "При предоставлении сразу полного пакета документов специалисты рассмотрят заявку в течение пяти рабочих дней, после ее одобрения предприниматель сможет сразу получить нужную сумму. Время оформления займа напрямую зависит от полноты предоставленных документов. Специалисты консультируют каждого обратившегося индивидуально. Они ответят на вопросы и помогут собрать полный пакет документов", - сообщила ТАСС Карионова.

Подать заявку на льготный займ Микрокредитной компании можно на сайте mfoprim.ru или лично в офисе компании в центре "Мой бизнес". Воспользоваться льготными условиями смогут предприниматели, осуществляющие внешнеэкономическую предпринимательскую деятельность по направлению экспорта, импорта, в сфере туризма и гостиничного бизнеса, общественного питания, пассажирских перевозок в международном сообщении и экскурсионных пассажирских перевозок. Средства они смогут направить на оплату действующих договоров на поставку товаров, работ и услуг, покрыть за счет займа оплату коммунальных платежей, аренды помещения, выплату текущей заработной платы сотрудникам.

"Разработан специальный продукт для тех отраслей, которые пострадали при коронавирусе, это кредиты до 5 млн рублей под 1,5% годовых с отсрочкой выплат основного платежа и так далее. И правительство решает вопрос с банками и ресурсоснабжающими организациями по отсрочке и реструктуризации платежей", - сообщила ТАСС уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина.

Коронавирус нового типа

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.