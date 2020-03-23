Исследовательский институт "Аэропроект" займется проектированием аэропорта в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 23 марта. /ТАСС/. Реконструкция и строительство аэропортового комплекса в Грозном будет вестись в соответствии с проектом, разработанным ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект", сообщается на сайте Росавиации.

"На основании результатов конкурсных процедур, итоги которых были подведены ранее, выполнение работ по проектной документации и инженерным изысканиям по объекту "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный "Северный" осуществляет ФГУП ГПИ и НИИ ГА "Аэропроект". В соответствии с условиями государственного контракта <...> завершение работ по проектной документации и инженерным изысканиям ожидается в IV квартале 2021 года", - говорится в сообщении.

В рамках реконструкции аэродромного комплекса планируется выполнить работы по строительству взлетно-посадочной полосы, сети рулежных дорожек, перронов, очистных сооружений и аварийно-спасательной станции, периметрового ограждения, а также другие виды работ.

Ранее сообщалось, что модернизацию аэропортового комплекса и строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта Грозного планируется начать в 2021 году и завершить в 2023-м. Согласно паспорту проекта, на ремонт выделят более 14 млрд рублей. Ожидается, что обновленный аэропорт сможет обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.

Здание аэропорта Грозного было разрушено в ходе двух чеченских войн. В 2001-2007 годах его частично восстановили по федеральной целевой программе. Пассажиропоток грозненского аэропорта в 2018 году увеличился на 30% и составил 458 тыс. пассажиров. В 2019 году прогнозировали рост до 600-700 тыс. человек.