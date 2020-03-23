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Более 130 женщин в декрете смогут пройти переобучение в Северной Осетии до конца года

На эти цели выделено 7,6 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Более 130 женщин, которые находятся в декретном отпуске, пройдут до конца года переобучение в Северной Осетии по нацпроекту "Демография". Как ТАСС сообщили в комитете занятости республики, на это будет направлено 7,6 млн рублей.

"В этом году по проекту "Содействие занятости женщин" обучение пройдут 133 женщины, которые находятся в декретном отпуске или имеют детей дошкольного возраста и не состоят в трудовых отношениях. На эти цели выделено 7,6 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время четыре женщины проходят обучение в медицинском колледже Владикавказа и Северо-Осетинской медицинской академии. Обучение будут проходить как во Владикавказе, так и в других районах республики, в том числе и самом отдаленном - Моздокском.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составил 3,1 трлн рублей.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная Осетия
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