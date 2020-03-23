В Петербурге завершили ремонт 30 танков Т-34 для парада Победы в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Специалисты 61-го бронетанкового ремонтного завода (БТРЗ, входит в состав "Уралвагонзавода" госкорпорации "Ростех") в поселке Стрельна в Санкт-Петербурге завершили капитальный ремонт 30 танков Т-34, которые готовили для парада в честь 75-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

"В Санкт-Петербурге завершен капитальный ремонт 30 танков Т-34 танковой армии ЗВО. После ремонта все танки прошли обкатку и в настоящее время погружены на железнодорожный эшелон для отправки в подмосковное Алабино", - сказали в пресс-службе.

В округе отметили, что в Алабино военные осуществят приемку машин, после чего приступят к тренировкам для участия в параде на Красной площади.

В пресс-службе "Уралвагонзавода" ТАСС сообщили, что специалисты привели машины к оригинальному виду и восстановили многие узлы и агрегаты. На предприятие добавили, что в 2019 году оно восстановило и отправило в Москву и другую историческую технику, в частности 13 танков Т-34-85 и десять самоходных установок СУ-100. "Всего на предприятиях концерна ["Уралвагонзавод"] по заказу Минобороны России для участия в параде Победы на Красной площади подготовлено 139 единиц техники", - сказали в пресс-службе.

Ранее на сайте ТАСС был публикован материал о ходе реставрации этих танков с подробностями о том, как специалисты 61-го БТРЗ восстанавливают исторические машины.

Т-34 - советский средний танк времен Великой Отечественной войны, являлся основным танком советских войск и самой массовой бронемашиной такого типа. Танк стал одним из самых известных символов войны, памятники с ним установлены во множестве населенных пунктов, где велись боевые действия.