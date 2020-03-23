Автопарк властей Якутии задействуют для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Автомобили из парка правительства и парламента Якутии передадут на период пандемии медучреждениям Якутска, работающим в авральном режиме из-за большого числа пациентов, попавших в зону риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

"Сегодня по городу у нас в целом надо проводить очень большое количество анализов [на наличие коронавируса] среди лиц, которые имели контакт с больными людьми, лиц, приехавших из-за границы, поэтому необходимо большое количество легкового автотранспорта. К сожалению, в медицинских учреждениях их не хватает, поэтому я сегодня принял решение, чтобы автомашины автобазы главы правительства республики, парламента республики <...> были задействованы, в том числе для оказания помощи медицинским учреждениям нашего города [Якутска]. Я считаю, что это правильно, и поможет нам быстрее ситуацию взять под контроль", - сказал Николаев.

В Якутии на данный момент есть данные о семи подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Глава региона добавил, что самочувствие у семерых инфицированных оценивается как удовлетворительное, никаких осложнений не наблюдается.