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Распространение коронавируса нового типа

Автопарк властей Якутии задействуют для выезда к пациентам с подозрением на коронавирус

Глава региона Айсен Николаев отметил, что в городе надо "проводить очень большое количество анализов"

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Автомобили из парка правительства и парламента Якутии передадут на период пандемии медучреждениям Якутска, работающим в авральном режиме из-за большого числа пациентов, попавших в зону риска заражения коронавирусом. Об этом сообщил на брифинге в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

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"Сегодня по городу у нас в целом надо проводить очень большое количество анализов [на наличие коронавируса] среди лиц, которые имели контакт с больными людьми, лиц, приехавших из-за границы, поэтому необходимо большое количество легкового автотранспорта. К сожалению, в медицинских учреждениях их не хватает, поэтому я сегодня принял решение, чтобы автомашины автобазы главы правительства республики, парламента республики <...> были задействованы, в том числе для оказания помощи медицинским учреждениям нашего города [Якутска]. Я считаю, что это правильно, и поможет нам быстрее ситуацию взять под контроль", - сказал Николаев.

В Якутии на данный момент есть данные о семи подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Глава региона добавил, что самочувствие у семерых инфицированных оценивается как удовлетворительное, никаких осложнений не наблюдается.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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