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РосдорНИИ обновит лаборатории для оценки качества работ в 2020 году

Масштабное обновление материально-технической базы проходит в лабораториях Москвы, Воронежского и Северо-Кавказского филиалов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский дорожный научно-исследовательский институт (РосдорНИИ) в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) к началу дорожно-строительного сезона 2020 года обновит оборудование своих лабораторий в Москве, Воронежском и Северо-Кавказском филиалах. Об этом говорится в сообщении РосдорНИИ.

Как отмечается в сообщении, до начала строительного сезона 2020-го года планируется полностью укомплектовать площадки в Москве, Воронежском и Северо-Кавказском филиалах всем необходимым комплектом средств измерений, испытательного и вспомогательного оборудования. "Более 70% всего закупаемого оборудования уже поставлено, идет приемка, монтаж и пусконаладочные работы. На последующих этапах планируется обновление лабораторий еще ряда филиалов", - отмечают в РосдорНИИ.

Масштабное обновление материально-технической базы испытательных лабораторий РосдорНИИ необходимо для проведения мониторинга и аудита качества дорожных работ в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

В настоящее время в лаборатории созданного на базе РосдорНИИ общеотраслевого центра компетенций (ОЦК) поступает оборудование, которое позволяет моделировать нагрузки и воздействия, характерные для реальных условий эксплуатации автомобильных дорог (образование колеи, истирание шипованными шинами, усталостная прочность, морозостойкость). В частности, для мониторинга качества дорожных работ ОЦК должен будет обеспечить проведение испытаний дорожно-строительных материалов на соответствие действующим нормативно-техническим документам.

Обновление лабораторий позволит ОЦК РосдорНИИ проводить испытания по всем основным видам материалов, используемых в дорожном строительстве. Кроме того, в Москве будет реализована возможность проведения испытаний мастик, герметиков, а также геосинтетических и противогололедных материалов. Воронежский филиал предполагается также оснастить оборудованием для контроля характеристик дорожных знаков и разметки.

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РоссияСеверный КавказВоронежская область
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