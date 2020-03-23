Объем закладки садов удвоят аграрии Ставрополья в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 23 марта. /ТАСС/. Аграрии Ставропольского края планируют высадить весной 2020 года 279 га новых садов, что вдвое выше уровня прошлого года. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе ГКУ "Ставропольвиноградплодопром".

"Садоводческие организации Ставрополья весной этого года планируют заложить 279 га сада. <...> В течение последних лет идет последовательная планомерная работа по увеличению площадей, занятых садами. Прошлой весной в крае было высажено 131 га сада", - говорится в сообщении.

Весеннюю закладку садов уже начали в Буденновском, Изобильненском и Кочубеевском районах края. В основном аграрии закладывают яблоневые и черешневые сады, кроме того, в Кочубеевском районе высажены 10 га фундука.