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В Северной Осетии создадут центр поддержки талантливых детей и молодежи

На его территории намерены разместить футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, ботанический сад и амфитеатр

ВЛАДИКАВКАЗ, 23 марта. /ТАСС/. Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи появится в Северной Осетии в 2022 году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона по итогам заседания проектного офиса под председательством руководителя Северной Осетии Вячеслава Битарова.

"Предполагается, что в центре будут обучаться ученики 5-11 классов в формате образовательных смен по направлениям "Культура" и "Наука". Отбор ребят будет происходить по результатам олимпиад в муниципальных образованиях республики. Для работы с одаренными детьми привлекут как местных преподавателей, так и профессионалов из других регионов России", - говорится в сообщении.

Учебный центр на 50 мест расположится в рекреационной зоне Владикавказа, в районе Водной станции. На территории планируется разместить футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, ботанический сад, амфитеатр.

"Мы намерены приглашать лучших специалистов, которые помогут нам внедрить современные методики обучения, поделятся передовым опытом. Для тех педагогов, которые будут работать в центре на постоянной основе, необходимо организовать обучение. Подготовку кадров следует начать уже сейчас", - цитирует пресс-служба Битарова.

Центр планируется создать в 2022 году.

Теги
РоссияБитаров, Вячеслав ЗелимхановичСКФОСеверная Осетия
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