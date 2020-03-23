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В Дагестане до конца 2020 года планируют построить около 90 детских садов

Сейчас в регионе доступность дошкольного образования составляет 76,8%

МАХАЧКАЛА, 23 марта. /ТАСС/. Власти Дагестана планируют построить 87 дошкольных учреждений более чем на 12 тысяч мест в течение ближайших трех лет. Большинство этих объектов будет построено по национальному проекту "Демография", сообщила в понедельник зампредседателя правительства - министр образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова на заседании расширенной коллегии Минобрнауки региона.

"В прошлом году в республике было введено 13 детсадов на 1272 места, включая семь частных детских дошкольных образовательных учреждений. Однако эти меры не позволили решить главную задачу - обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования. На сегодня доступность дошкольного образования составляет 76,8 %, в очереди на зачисление в детский сад насчитывается больше 31 тысяч детей. Республика активно ищет пути решения этой задачи. Только на 2020-2022 годы запланировано строительство 87 дошкольных организаций на 12,5 тысяч мест", - сказал Омарова.

По ее словам, из 87 запланированных детских садов 57 учреждений на 9,1 тыс. мест будут построены в рамках национального проекта "Демография".

Вице-премьер сообщила, что в прошлом году по нацпроектам "Образование" и "Демография" в республику было привлечено из федерального бюджета более 21,5 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей - на строительство детских садов и школ. По данным министерства образования и науки Дагестана, на начало 2020 года в республике насчитывается более 830 организаций дошкольного образования с 104,3 тыс. учащимися.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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