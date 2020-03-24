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Власти Забайкалья предлагают увеличить штраф за поджоги лесов в шесть раз

Сейчас такой штраф составляет 5 тыс. рублей

ТАСС, 24 марта. Власти Забайкальского края подготовили документы с предложением увеличить штрафы поджигателям лесов в России в шесть раз - с 5 тыс. рублей до 30 тыс. рублей. Инициативу намерены представить главе государства, сообщается во вторник на сайте регионального правительства.

В марте полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), вице-премьер РФ Юрий Трутнев поручил Рослесхозу в кратчайшие сроки проработать предложения по подготовке к пожароопасному сезону. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов был назначен руководителем рабочей группы по работе с противопожарными мероприятиями.

"Вместе с главой региона мы рассмотрели все документы и подготовили предложения Юрию Трутневу для доклада президенту России. Предлагаем увеличение штрафов за поджоги. Сейчас наказание - это штраф в размере 5 тыс. рублей, если нет ущерба. Думаем сделать первое нарушение - 30 тыс. рублей, второе - уголовное дело", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Забайкальского края Андрея Гурулева.

По мнению региональных властей, это может оказаться эффективной мерой для сокращения количества поджогов и, как следствие, лесных пожаров. В прошлом году в Забайкалье составили около 100 протоколов о поджогах. "К сожалению, это не дает эффекта", - уточняется в сообщении. Также предлагается создать единый центр по мониторингу и тушению лесных пожаров в регионе, в том числе на территории степей, которые в Забайкалье не имеют ответственных.

По данным пресс-службы правительства края на 24 марта, в Забайкалье действуют 10 лесных пожаров на площади 600 га, два очага уже локализованы.

По итогам 2019 года в Забайкалье сложилась наиболее сложная лесопожарная обстановка. Так, из-за пожаров, сопровождавшихся ураганным ветром, на юге и юго-востоке Забайкальского края в апреле пострадали 17 населенных пунктов, сгорели жилые дома, мосты, животноводческие стоянки, социальные объекты. Травмы получили 36 человек. Ущерб превысил 1 млрд рублей.

Теги
РоссияЗабайкальский крайДальний Восток
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